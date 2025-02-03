Минобразования США принудительно отправляет работников в отпуск, проходивших курсы инклюзивности

В письмах Минобразования указывается, что работники будут получать полную заработную плату.

Минобразования Соединенных Штатов принудительно отправило в оплачиваемые отпуска десятки работников, которые в первый срок президентства Дональда Трампа посещали курсы разнообразия и инклюзивности.

Об этом NBC News рассказала глава одного из отделений Американской федерации государственных служащих Шерия Смит.

Она заявила, что в течение прошлой недели в отпуск отправили по меньшей мере 55 человек и ожидается, что их количество будет расти. Речь идет о тех, кто во время первого президентского срока Трампа посещал курсы по разнообразию и инклюзивности, введенные тогдашним руководителем образовательного ведомства Бетси Девос.

Сообщается, что в отпуск были отправлены специалисты по связям с общественностью, адвокаты по гражданским правам, аналитики, менеджеры программ, кредитные регуляторы и специалисты, разрабатывающие индивидуальные школьные программы для детей с особыми потребностями.

В письмах Минобразования указывается, что работники будут продолжать получать полную заработную плату, однако их лишат доступа к рабочей электронной почте и не потребуют выполнения каких-либо служебных обязанностей или посещения своих офисов.

"Это выглядит так, будто людей заманили в ловушку, потому что сначала рекомендовали им проходить такие тренинги, а теперь, вероятно, используют это как повод отправить в административные отпуска", — отметила Смит.

Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что Трамп, заявивший о намерении ликвидировать Министерство образования, может надеяться, что такими шагами «работники ведомства ликвидируют себя сами».

В профсоюзе считают такую ​​меру частью кампании Трампа по борьбе с программами разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI).

Ранее сообщалось, что Трамп сделал жесткое предложение "любимому 51-му штату".

Мы ранее информировали, что США начали торговую войну с тремя странами.

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