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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Минус 50 млн долларов: в результате атаки ВСУ по аэродрому "Ахтубинск" поврежден бомбардировщик Су-34

В ночь на 20 августа Силы обороны Украины успешно атаковали российский военный аэродром «Ахтубинск» и серьезно повредили бомбардировщик Су-34.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Су-34

Бомбардировщик Су-34 / © Википедия

Около часа ночи 20 августа Силы обороны Украины успешно атаковали российский военный аэродром «Ахтубинск» . Эта база авиации РФ находится вблизи одноименного города в Астраханской области. В результате прицельного удара украинские военные повредили вражеский фронтовой бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил Telegram-канал "Абсолютно надежный источник" и опубликовал спутниковый снимок.

Последствия атаки

На обнародованном изображении исследователи зафиксировали не менее двух точных точек попадания беспилотников на территории аэропорта. Непосредственно возле пораженного бомбардировщика отчетливо видны следы масштабного разлива горючего и выгоревшей травы. Также рядом заметно присутствие пожарной или инженерной техники.

Спутниковый снимок аэродрома «Ахтубинск» после атаки дронов. Источник: Telegram-канал «Абсолютно надежный источник»

Спутниковый снимок аэродрома «Ахтубинск» после атаки дронов. Источник: Telegram-канал «Абсолютно надежный источник»

Когда российское командование поняло масштаб угрозы, оно отдало приказ эвакуировать остальную технику. Сразу после обстрела оккупанты переместили уцелевшие самолеты в другие части аэродрома или полностью вывели их на запасные базы.

Бомбардировщик Су-34 чрезвычайно важна для украинских сил, ведь он способен нести управляемые авиабомбы разных калибров и запускать ракеты класса «воздух-поверхность». Также самолет часто оснащается подвесными контейнерами разведки или системами радиоэлектронной борьбы. Примерная стоимость такой машины составляет от 33 до 50 миллионов долларов.

Загадка камуфляжа: экспортная версия или лаборатория?

Особое внимание аналитиков привлек нетипичный камуфляж пораженного самолета. Авторы публикации предполагают, что такая специфическая окраска указывает на редкую экспортную модификацию машины — Су-34Е .

Одновременно другую версию предлагает «Милитарный». Аналитики отмечают, что этот борт скорее всего является специальной «лабораторией в воздухе» на базе Су-34. Другое логическое объяснение – такой цвет образовался вследствие нанесения грунтового покрытия на новый самолет перед финальной покраской.

Такие самолеты-лаборатории имеют огромную ценность для российских ВВС. Оккупанты используют их для испытания новейших бортовых систем, авиационного вооружения и радиоэлектронного оборудования в реальных условиях полета.

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