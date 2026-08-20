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Минус 50 млн долларов: в результате атаки ВСУ по аэродрому "Ахтубинск" поврежден бомбардировщик Су-34
В ночь на 20 августа Силы обороны Украины успешно атаковали российский военный аэродром «Ахтубинск» и серьезно повредили бомбардировщик Су-34.
Около часа ночи 20 августа Силы обороны Украины успешно атаковали российский военный аэродром «Ахтубинск» . Эта база авиации РФ находится вблизи одноименного города в Астраханской области. В результате прицельного удара украинские военные повредили вражеский фронтовой бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил Telegram-канал "Абсолютно надежный источник" и опубликовал спутниковый снимок.
Последствия атаки
На обнародованном изображении исследователи зафиксировали не менее двух точных точек попадания беспилотников на территории аэропорта. Непосредственно возле пораженного бомбардировщика отчетливо видны следы масштабного разлива горючего и выгоревшей травы. Также рядом заметно присутствие пожарной или инженерной техники.
Когда российское командование поняло масштаб угрозы, оно отдало приказ эвакуировать остальную технику. Сразу после обстрела оккупанты переместили уцелевшие самолеты в другие части аэродрома или полностью вывели их на запасные базы.
Бомбардировщик Су-34 чрезвычайно важна для украинских сил, ведь он способен нести управляемые авиабомбы разных калибров и запускать ракеты класса «воздух-поверхность». Также самолет часто оснащается подвесными контейнерами разведки или системами радиоэлектронной борьбы. Примерная стоимость такой машины составляет от 33 до 50 миллионов долларов.
Загадка камуфляжа: экспортная версия или лаборатория?
Особое внимание аналитиков привлек нетипичный камуфляж пораженного самолета. Авторы публикации предполагают, что такая специфическая окраска указывает на редкую экспортную модификацию машины — Су-34Е .
Одновременно другую версию предлагает «Милитарный». Аналитики отмечают, что этот борт скорее всего является специальной «лабораторией в воздухе» на базе Су-34. Другое логическое объяснение – такой цвет образовался вследствие нанесения грунтового покрытия на новый самолет перед финальной покраской.
Такие самолеты-лаборатории имеют огромную ценность для российских ВВС. Оккупанты используют их для испытания новейших бортовых систем, авиационного вооружения и радиоэлектронного оборудования в реальных условиях полета.