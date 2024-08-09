Минус 700 КАБов: после удара дронов СБУ на аэродроме "Липецк-2" детонируют склады с боеприпасами

Ночью 9 августа СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". По информации источников, там находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

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После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк — 2" взлететь не успели.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбардировать КАБами украинские города. В начале августа мы очистили от КАБов и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком-2". Работаем дальше", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в российском Липецке в ночь на 9 августа произошел взрыв склада с боеприпасами на местном аэродроме. Местный губернатор Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов".

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