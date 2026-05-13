Минус еще один НПЗ: украинские дроны парализовали крупный завод "Лукойла" в Перми
В России полностью остановил переработку нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Пермском крае в результате успешной атаки украинских беспилотников.
Очередная филигранная атака украинских беспилотников по российской нефтегазовой инфраструктуре принесла блестящие результаты: глубоко в тылу врага полностью остановил работу один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов РФ. В результате удара 7 мая на предприятии в Перми — а это почти полторы тысячи километров от границ Украины — вспыхнул пожар, выведший из строя критически важные установки.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в нефтегазовой отрасли.
Последствия удара: остановка критических установок
По данным источников издания, после попадания дронов завод был вынужден срочно остановить три установки первичной переработки нефти. Кроме того, приостановили работу и некоторые вторичные блоки. Отмечается, что одна из установок простаивала еще с 30 апреля — она также пострадала во время предварительной атаки беспилотников.
По оценкам экспертов, ремонтные работы на предприятии, принадлежащем компании «ЛУКойл», могут затянуться на несколько недель. Сама компания игнорирует запросы журналистов и отказывается комментировать масштабы разрушений. Об ударе беспилотников по промышленным объектам региона ранее скупо сообщал и местный губернатор Дмитрий Махонин, но он старательно избегал названия конкретного завода.
Удар по финансам и военной машине Кремля
Пермский НПЗ является очень принципиальным звеном в русской экономике. Только за 2024 год завод переработал около 12,6 миллиона тонн нефти (или 250 тысяч баррелей в сутки). Из этого сырья предприятие произвело огромные объемы продукции: 2 миллиона тонн бензина, 5,3 миллиона тонн дизельного горючего, а также сотни тысяч тонн кокса и мазута.
Украина продолжает системно избивать по нефтяной инфраструктуре страны-агрессорки. Главная цель этих точечных ударов остается неизменной — сократить финансовые поступления Москвы и подорвать ее логистический и военный потенциал для ведения боевых действий.
Напомним, Россию снова всколыхнула атака беспилотников в ночь на 13 мая. Дроны превратили нефтяной терминал в Тамане в «факел». Под ударом оказались морской порт и промышленный объект в Ярославле.