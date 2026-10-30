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Минус еще один Су-57: в России сгорел истребитель пятого поколения — военные (фото)
Это уже четвертая подобная потеря врага за 2026 год, полностью нивелирующая годовые темпы производства таких самолетов в РФ.
На военном аэродроме Ахтубинск в России 29 октября возникла внештатная ситуация. В результате пожара дотла сгорел российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.
Об этом сообщили украинские военные в телеграм-канале «Абсолютно надежный источник».
29 октября на аэродроме Ахтубинск произошла внештатная ситуация при запуске двигателей, в результате которой полностью сгорел истребитель Су-57.
По словам военных, это уже четвертый Су-57, потерянный Россией в 2026 году. Весной два таких самолета были поражены на аэродроме Шагол, а еще один истребитель 23 июля был сбит «дружественным» огнем в Московской области.
«Учитывая производство максимум четырех в год, норма уже выполнена», — отметили авторы сообщения.
К слову, в ночь на 24 октября Силы обороны Украины поразили самолет на аэродроме «Ейск» в России, комбинат «Тольяттикаучук» и предприятие «Протон-Электротекс». На химзаводе в Тольятти возник сильный пожар, из-за паники среди населения эвакуировали работников «АвтоВАЗ».
А 29 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар с комплекса «Нептун» по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Были уничтожены два истребителя Су-34, которые россияне использовали для запуска управляемых авиабомб по украинским позициям и городам.