ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
453
Время на прочтение
1 мин

Минус еще один Су-57: в России сгорел истребитель пятого поколения — военные (фото)

Это уже четвертая подобная потеря врага за 2026 год, полностью нивелирующая годовые темпы производства таких самолетов в РФ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На военном аэродроме Ахтубинск в России 29 октября возникла внештатная ситуация. В результате пожара дотла сгорел российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Об этом сообщили украинские военные в телеграм-канале «Абсолютно надежный источник».

29 октября на аэродроме Ахтубинск произошла внештатная ситуация при запуске двигателей, в результате которой полностью сгорел истребитель Су-57.

По словам военных, это уже четвертый Су-57, потерянный Россией в 2026 году. Весной два таких самолета были поражены на аэродроме Шагол, а еще один истребитель 23 июля был сбит «дружественным» огнем в Московской области.

«Учитывая производство максимум четырех в год, норма уже выполнена», — отметили авторы сообщения.

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

К слову, в ночь на 24 октября Силы обороны Украины поразили самолет на аэродроме «Ейск» в России, комбинат «Тольяттикаучук» и предприятие «Протон-Электротекс». На химзаводе в Тольятти возник сильный пожар, из-за паники среди населения эвакуировали работников «АвтоВАЗ».

А 29 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар с комплекса «Нептун» по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Были уничтожены два истребителя Су-34, которые россияне использовали для запуска управляемых авиабомб по украинским позициям и городам.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie