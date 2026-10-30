Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 / © Associated Press

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На военном аэродроме Ахтубинск в России 29 октября возникла внештатная ситуация. В результате пожара дотла сгорел российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Об этом сообщили украинские военные в телеграм-канале «Абсолютно надежный источник».

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29 октября на аэродроме Ахтубинск произошла внештатная ситуация при запуске двигателей, в результате которой полностью сгорел истребитель Су-57.

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По словам военных, это уже четвертый Су-57, потерянный Россией в 2026 году. Весной два таких самолета были поражены на аэродроме Шагол, а еще один истребитель 23 июля был сбит «дружественным» огнем в Московской области.

«Учитывая производство максимум четырех в год, норма уже выполнена», — отметили авторы сообщения.

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

Аэродром Ахтубинск после того, как сгорел истребитель Су-57

К слову, в ночь на 24 октября Силы обороны Украины поразили самолет на аэродроме «Ейск» в России, комбинат «Тольяттикаучук» и предприятие «Протон-Электротекс». На химзаводе в Тольятти возник сильный пожар, из-за паники среди населения эвакуировали работников «АвтоВАЗ».

А 29 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар с комплекса «Нептун» по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Были уничтожены два истребителя Су-34, которые россияне использовали для запуска управляемых авиабомб по украинским позициям и городам.

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