Минус ракеты: ВСУ "снесли" ключевой завод электроники в Воронеже

Дым в Воронеже после атаки / © из соцсетей

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Воздушные силы ВСУ 22 июня нанесли успешный удар по стратегическому предприятию в российском Воронеже. Завод специализируется на производстве критической электроники для российских ракет Х-101 и «Искандер».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Воздушные силы нанесли точечные удары по предприятию в Воронеже, специализирующемся на производстве компонентов для российских ракет. Для атаки были использованы высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

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Этот завод является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса, поскольку обеспечивает изготовление электроники для ракетного вооружения, в частности, для ОТРК «Искандер».

Кроме того, в рамках кооперации предприятие производит и поставляет электронную компонентную базу для российских ракетных систем и средств противовоздушной обороны. Среди продукции:

транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101;

полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ «Заря-61М» в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК «Искандер-К»;

диоды и транзисторные сборки для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК «Панцирь-С1».

В Генштабе ВСУ отметили, что враг активно использует изготовленную на этом предприятии продукцию для создания высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты обстреливают территорию Украины и убивают гражданское население.

Поражение производственных мощностей этого объекта существенно снизит способность России производить новые ракеты.

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Взрывы в Воронеже 22 июня — что известно об атаке

Напомним, утром в Воронеже раздались мощные взрывы, после которых город объял черным дымом. Местные жители публиковали многочисленные доказательства атаки, целью которой, по предварительным данным, стал авиаремонтный завод, а также предприятие «Сборка» — важный объект, производящий комплектующие для “Искандеров-К”, ракет Х-101 и зенитных систем, и который сейчас находится под санкциями. Одновременно с Воронежем угроза воздушных ударов фиксировалась в Алабуге и Саратове.

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