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Минус ракеты: ВСУ "снесли" ключевой завод электроники в Воронеже
Поражение производственных мощностей этого объекта в российском Воронеже существенно снизит способность России производить новые ракеты.
Воздушные силы ВСУ 22 июня нанесли успешный удар по стратегическому предприятию в российском Воронеже. Завод специализируется на производстве критической электроники для российских ракет Х-101 и «Искандер».
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Воздушные силы нанесли точечные удары по предприятию в Воронеже, специализирующемся на производстве компонентов для российских ракет. Для атаки были использованы высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.
Этот завод является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса, поскольку обеспечивает изготовление электроники для ракетного вооружения, в частности, для ОТРК «Искандер».
Кроме того, в рамках кооперации предприятие производит и поставляет электронную компонентную базу для российских ракетных систем и средств противовоздушной обороны. Среди продукции:
транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101;
полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ «Заря-61М» в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК «Искандер-К»;
диоды и транзисторные сборки для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК «Панцирь-С1».
В Генштабе ВСУ отметили, что враг активно использует изготовленную на этом предприятии продукцию для создания высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты обстреливают территорию Украины и убивают гражданское население.
Поражение производственных мощностей этого объекта существенно снизит способность России производить новые ракеты.
Взрывы в Воронеже 22 июня — что известно об атаке
Напомним, утром в Воронеже раздались мощные взрывы, после которых город объял черным дымом. Местные жители публиковали многочисленные доказательства атаки, целью которой, по предварительным данным, стал авиаремонтный завод, а также предприятие «Сборка» — важный объект, производящий комплектующие для “Искандеров-К”, ракет Х-101 и зенитных систем, и который сейчас находится под санкциями. Одновременно с Воронежем угроза воздушных ударов фиксировалась в Алабуге и Саратове.