Минус танк, радиолокатор и десяток снарядов: появились детали взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка"

В результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси была повреждена техника. Речь идет, в частности, о российском радиолокаторе подсветки и наведения для зенитно-ракетных комплексов.

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект — около 10 снарядов. Подтверждением тому является то, что сегодня, 11 августа, вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Также отмечается, что, вероятно, ночью на аэродроме был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам выявлять цели и уничтожать их.

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые расположены на аэродроме, теперь недееспособны", — говорится в сообщении.

Кроме того, по непроверенной информации, также пострадали в результате взрывов.

Напомним, в ночь на 11 августа в районе военного аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки.

В Минобороны Белоруссии назвали вспышки в районе аэродрома "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".

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