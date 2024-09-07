Мины и зубы дракона: Литва усилила защиту границы с Россией

Ранее к литовской границе командование белорусской армии перебросило военных и технику.
Литва усилила защиту части своей границы с Калининградской областью. Там установили мины и бетонные блоки в форме зубов дракона.
Об этом сообщили 5 сентября в Министерстве обороны Литвы.
Границу укрепили рядом с мостом Луизы, соединяющим Литву с Калининградской областью России.
"Мост Луизы является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом. Здесь движение вражеских сил могли бы остановить наши ежи, зубы дракона и колючую проволоку. Кроме всех указанных мероприятий, планируется также установка резервных помех — комплектов металлических балок в пойме. Противнику будут мешать не только отвесные склоны реки, но и мины, зубы дракона и ежи. Важно быть готовым к любому развитию событий", — отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Ранее мы писали, что на литовскую границу командование белорусской армии перебросило 38 единиц техники и около 250 военных.
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