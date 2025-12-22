- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 1 мин
Минюст США вернул фото с Трампом на сайт с материалами дела Эпштейна
Министерство юстиции США восстановило на своем сайте фотографию по материалам дела Джеффри Эпштейна, на которой присутствует Дональд Трамп, после временного удаления для проверки возможных рисков для жертв.
Министерство юстиции США восстановило на своем сайте фотографию из архива дела Джеффри Эпштейна, на которой присутствует президент США Дональд Трамп. Ранее снимок временно исчез с онлайн-базы .
Об этом сообщает CNN .
Речь идет о фотографии, на которой зафиксирован ящик письменного стола с несколькими снимками, среди которых есть фото, где изображены Дональд Трамп, соратница Эпштейна Гислейн Максвелл и другие лица. Изображение было обнародовано поздно вечером в пятницу в рамках масштабной публикации документов Министерства юстиции США, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
В субботу фото исчезло с сайта. В заявлении, обнародованном в соцсети X в воскресенье, Министерство юстиции объяснило, что изображение было временно изъято для проверки необходимости дополнительных редактирований с целью защиты возможных жертв.
«Южный округ Нью-Йорка обратил внимание на изображение президента Трампа для возможных дальнейших действий по защите жертв. По мнению осторожности Министерство юстиции временно удалило фото для дополнительного пересмотра», — говорится в заявлении.
После завершения проверки в ведомстве пришли к выводу, что на фотографии не изображены жертвы Эпштейна. Следовательно, снимок был повторно опубликован без каких-либо изменений или цензуры.
Напомним, В США приняли закон о полном рассекречивании «дела Эпштейна» . Конгресс США проголосовал за обнародование документов.