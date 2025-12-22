Минюст США вернул фото с Трампом на сайт с материалами дела Эпштейна

Дональд Трамп / © Associated Press

Министерство юстиции США восстановило на своем сайте фотографию из архива дела Джеффри Эпштейна, на которой присутствует президент США Дональд Трамп. Ранее снимок временно исчез с онлайн-базы .

Об этом сообщает CNN .

Речь идет о фотографии, на которой зафиксирован ящик письменного стола с несколькими снимками, среди которых есть фото, где изображены Дональд Трамп, соратница Эпштейна Гислейн Максвелл и другие лица. Изображение было обнародовано поздно вечером в пятницу в рамках масштабной публикации документов Министерства юстиции США, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

В субботу фото исчезло с сайта. В заявлении, обнародованном в соцсети X в воскресенье, Министерство юстиции объяснило, что изображение было временно изъято для проверки необходимости дополнительных редактирований с целью защиты возможных жертв.

«Южный округ Нью-Йорка обратил внимание на изображение президента Трампа для возможных дальнейших действий по защите жертв. По мнению осторожности Министерство юстиции временно удалило фото для дополнительного пересмотра», — говорится в заявлении.

После завершения проверки в ведомстве пришли к выводу, что на фотографии не изображены жертвы Эпштейна. Следовательно, снимок был повторно опубликован без каких-либо изменений или цензуры.

Напомним, В США приняли закон о полном рассекречивании «дела Эпштейна» . Конгресс США проголосовал за обнародование документов.