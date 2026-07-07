Китайская субмарина совершила испытательный пуск межконтинетальной ракеты. / © Associated Press

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Военно-морские силы Китая осуществили успешный испытательный запуск баллистической ракеты с атомной подлодки во время совместных маневров с Российской Федерацией. Этот неожиданный пуск вблизи Соломоновых островов вызвал резкую международную критику и беспокойство из-за непрозрачного наращивания ядерного потенциала Пекином.

Об этом пишет Times of India.

Детали запуска и военный арсенал

Боеприпас преодолел расстояние около шести тысяч километров, что значительно меньше показателя максимальных возможностей имеющихся китайских систем JL-2 и JL-3. Носителями этого стратегического оружия выступают атомные субмарины класса Type-094, которых в составе китайского флота в настоящее время насчитывается ровно шесть единиц. В то же время, эксперт по военным вопросам Сун Чжунпин предположил, что во время маневра могла использоваться новейшая разработка JL-3 с дальностью более десяти тысяч километров.

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Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала этот запуск рутинной частью ежегодных военных тренировок оборонного ведомства. По словам дипломатки, операция полностью соответствовала международному праву и не представляла угрозы ни одному конкретному государству. Примечательно, что эти испытания прошли всего через несколько часов после подписания важного соглашения между Австралией и Фиджи.

Международная реакция и индийское противодействие

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Томас Пиготт резко осудил такую демонстрацию силы и призвал Пекин к более открытому диалогу по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг охарактеризовал действия Китая как дестабилизирующие для всего региона, а представители Филиппин назвали их откровенно безрассудными. Официальный Токио также выразил серьезные опасения, в то время как российское правительство полностью оправдало военные шаги своего азиатского партнера.

Параллельно с этими событиями Индия активно развивает многоуровневую систему противоракетной обороны для эффективной защиты от межконтинентальных угроз. Индийские инженеры успешно протестировали новые комплексы перехвата, способные гарантированно уничтожать скоростные цели как в пределах атмосферы, так и в открытом космосе. Дополнительно Нью-Дели наращивает собственный флот передовых атомных подлодок класса Arihant для обеспечения симметричного и неотвратимого ответного удара.

«В то время, когда Соединенные Штаты прилагают больше усилий, чем когда-либо, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, Китай делает противоположное», — заявил чиновник Государственного департамента США.

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Напомним, на днях Северная Корея произвела испытательный запуск стратегической крылатой ракеты и других систем вооружения. Пуски ракет осуществлялись с нового эсминца водоизмещением 5000 тонн.

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