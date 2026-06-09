Мир без людей: мужчина говорит, что видел будущее, где он единственный, кто выжил

Путешествия во времени

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Пользователь TikTok по имени Хавьер утверждает, что путешествовал в 2027 году, где, по его словам, он — единственный оставшийся на Земле человек. Он документирует свое одинокое посещение пустых достопримечательностей и спортивных стадионов по всему миру.

Об этом пишет Daily Star.

Плохие новости для человечества

Хавьер опубликовал серию видео, якобы документирующих его путешествия на год вперед. В своих роликах он показывает, как гуляет по супермаркетам, пустым дорогам, футбольным стадионам и достопримечательностям, в частности Пизанской башней — и нигде не видно ни одного человека, кроме того, кто держит камеру.

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У этих удивительных видео из его аккаунта @unicosobreviviente, переводимого как «единственный выживший», не появляется ни одна другая душа.

Несмотря на очевидную опустошенность, которая, кажется, ждет Землю уже через год, привычные удобства, например освещение и интернет, выглядят совершенно невредимыми из-за якобы надвигающейся катастрофы.

Его путешествия в будущее также приводят его в Лондон, где он прогуливается по стадиону «Эмирейтс» клуба «Арсенал», а затем заходит в домашнюю раздевалку — и хотя это якобы 2027 год, там все еще висят футболки состава сезона 2023-2024. Позже он посещает стадион Стэмфорд Бридж Челси, заходит во внутренние помещения совсем один, хотя и не выходит на поле.

Находясь в Лондоне, он также посещает Национальную галерею, наслаждаясь искусством в полном одиночестве. Затем он отправляется в Камден, который так же совершенно безлюден.

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Как и любой турист в столице, он посещает здания парламента, которые тоже выглядят абсолютно пустыми.

В Испании он совершает подобную поездку на стадион «Камп Ноу» в Барселоне. Известно, что там идет масштабная реконструкция купола площадью 30 000 квадратных футов. Но по кадрам кажется, что работы еще не завершены.

Среди других мест, посетивших одинокий «путешественник во времени», — Париж, где он написал: «Я провел 11 дней в Париже сам». Многие видео набрали более миллиона просмотров от изумленных зрителей.

«Хотя некоторые люди действительно напуганы возможной катастрофой, другие гораздо более скептически относятся к этим видео», — говорится в материале.

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Один зритель спросил: "Если ты в будущем, кто выиграл чемпионат мира 2026 года?" Другой пошутил: «Хавьер, я пошлю за тобой космический корабль. Возьми с собой все деньги, которые сможешь найти». Кто-то предложил ему посетить Зону 51 в США.

Другие ролики, якобы документирующие его одинокие путешествия во времени (кроме человека за камерой), показывают поездки по пустым дорогам во время снегопада, а также путешествия на скоростных лодках.

В одном видео он заявил, что похитил "Мону Лизу" из Лувра во Франции как доказательство того, что живет в 2027 году. Также путешественник утверждал, что проник в здание Лионеля Месси, где показывал трофей чемпионата мира. Это несмотря на то, что аргентинец покинул Францию и переехал в Майами еще в 2023 году, за четыре года до его визита.

Раньше говорилось о том, что путешествия во времени отчасти реальны: из-за эффектов теории относительности время может замедляться в зависимости от скорости, поэтому астронавты и спутники фактически «двигаются в будущее» на очень малые промежутки. Это подтверждено экспериментами с атомными часами. В то же время, путешествия в прошлое остаются лишь теоретической идеей, связанной с гипотетическими червоточинами, существование которых не доказано.

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