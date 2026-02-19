Ядерное оружие / © ТСН.ua

Впервые за более чем полвека на планете больше не действуют обязательные ограничения на развитие крупнейших ядерных арсеналов. 5 февраля 2026 года завершился срок действия договора СНВ-3, который был последним международным механизмом контроля над стратегическим ядерным оружием США и России.

Об этом говорится в материале The Conversation.

Это соглашение ограничивало количество развернутых стратегических ядерных боеголовок до 1550 года у каждой из сторон, а также устанавливало лимиты на ракеты и бомбардировщики, предусматривало инспекции, обмен данными и запрет препятствовать спутниковому мониторингу. В то же время, она не регулировала резервные арсеналы.

Теперь мир входит в новый период без формальных правил и это происходит на фоне резкого усиления глобальной конкуренции между США, Китаем и Россией.

Почему это опасно

Аналитики предупреждают, что отсутствие ограничений может привести к непредсказуемой трехсторонней гонке вооружений. Особенно учитывая, что Китай активно наращивает свой ядерный потенциал, а новые технологии — высокоточное оружие, кибероперации и искусственный интеллект — затрудняют баланс сдерживания.

По их мнению, это может повысить риск ядерного конфликта до уровня, которого мир не видел десятилетиями.

Международные соглашения о контроле над вооружениями давали ключевые преимущества:

предсказуемость и понижение напряжения;

прозрачность через проверки и обмен данными;

уменьшение стимулов для первого удара;

стабилизацию отношений между государствами

Именно после Карибского кризиса 1962 года США и СССР начали создавать систему контроля над ядерным оружием во избежание катастрофы. С этого времени было демонтировано более 80% мировых ядерных арсеналов.

Что будет дальше

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать предложение России временно сохранить ограничения, но заявил о намерении заключить новое, более «широкое» соглашение. Она могла бы включать не только США и Россию, но и Китай, а также включать тактическое ядерное оружие.

Впрочем, переговоры пока не начались. В Вашингтоне растет политическое давление на увеличение американского арсенала, чтобы удерживать сразу несколько ядерных государств — Россию, Китай и Северную Корею.

США имеют сотни боеголовок в резерве и разрабатывают новые системы, в том числе морские крылатые ракеты с ядерным оснащением. В случае наращивания потенциала Москва и Пекин могут ответить тем же.

Почему гонка вооружений не выгодна никому

Несмотря на напряженность, все три государства имеют интерес в предотвращении неконтролируемой гонки, которая истощит экономику и не сделает мир более безопасным.

США сталкиваются с проблемами модернизации из-за задержек и высоких затрат. Россия тратит ресурсы на войну против Украины и стремится восстановить обычные войска. Китай также рискует спровоцировать масштабное противостояние.

В то же время поиск новых договоренностей будет сложным из-за политических противоречий, технологических изменений и необходимости участия большего количества государств.

Не исключено, что стороны могут договориться хотя бы о временной «стратегической паузе» — отказе от наращивания арсеналов во время переговоров.

Однако пока таких шагов нет и мир очутился на пороге новой эпохи ядерной неопределенности.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали конфиденциальные переговоры по ядерному сдерживанию Европы.

Ранее США обнародовали новые данные о подозрительном взрыве на китайском полигоне Лоп-Нор. В Вашингтоне считают, что это могло быть ядерное испытание.

Кроме того, по данным западных источников, Россия якобы опрокидывает ядерные возможности ближе к границам Евросоюза через Беларусь. Лидер белорусской оппозиции призвала Запад уделить больше внимания ситуации в стране.

