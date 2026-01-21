Реклама

Из-за технических проблем с самолетом Дональд Трамп со второй попытки долетел до Швейцарии, чтобы выступить на Всемирном экономическом форуме, где его «с нетерпением» ждали европейские лидеры. Заочный обмен любезностями в Давосе начался еще во вторник, 20 января. Премьер Канады Марк Карни, выступая со сцены форума, сказал вслух то, о чем многие западные лидеры до сих пор боятся говорить.

«Мы оказались в мире, где господствует усиление соперничества больших государств, где сильнейшие преследуют свои интересы, используя экономическую интеграцию как средство принуждения. Споря, „средние государства“ должны действовать вместе, потому что если нас нет за столом, мы окажемся в меню», — сказал премьер Канады.

Многие справедливо назвали речь Марка Карни исторической. Срезонировали миру и слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смещении к миру без правил, где международное право топчут под ногами и где единственный закон, который имеет значение — это право сильнейшего». Премьер Бельгии Барт де Вевер также подчеркнул, что из-за угроз Америки аннексировать Гренландию «мы подходим к границе, за которой система начинает ломаться». А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала решительный ответ США со стороны ЕС.

Реклама

Все ожидали, что в своем выступлении в Давосе американский президент повторит свои территориальные претензии на Гренландию вместе с пренебрежительным отношением к Европе в целом, что действующая американская администрация не скрывает. Но европейских лидеров, как и весь цивилизованный мир, в который раз шокировали как сами заявления Трампа, так и то, как он их произнес.

Подробно о том, что Трамп сказал в Давосе и как Европа будет отвечать на территориальные претензии и торговый шантаж США, читайте в материале ТСН.ua.

«Неблагодарная» Дания: Трамп считает, что Европа идет не туда

Речь Дональда Трампа в Давосе, которую американские СМИ назвали «тирадой», длилась 72 минуты, хотя регламент предполагал 45. Свой спич американский президент начал с шутки: «Рад обратиться к друзьям… и нескольким врагам». Хотя США и Европа не враги, но и о дружбе говорить уже не приходится. Сначала выступление Трампа скорее напоминало отчет о проделанной работе — 20 января прошел ровно год со дня его инаугурации.

Трамп долго хвастался, как в США снизилась инфляция и подешевели продукты в супермаркетах, в то время как в Германии и Британии взлетели цены на электроэнергию. Некоторые места на европейском континенте он назвал «неузнаваемыми», а Европа, по его мнению, движется в неправильном направлении. Трамп также поставил под сомнение желание Европы прийти на помощь Америке в случае военной угрозы, параллельно издеваясь, что, наверно, сейчас европейцы разговаривали бы на немецком и немного японском, если бы США не спасли их во время Второй мировой.

Реклама

За день до своего отъезда в Давос Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал скриншоты переписок с Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. И в отличие от Макрона, который высказывал непонимание, что Трамп «делает в вопросе Гренландии», Марк Рютте обещал «найти путь вперед по Гренландии», что неприятно поразило многих.

Говоря в Давосе о Гренландии, Трамп исключил военный сценарий подчинения острова Соединенным Штатам. Однако снова вспоминая Вторую мировую, президент США сказал, что Америка вернула остров Дании, которую он назвал «неблагодарной».

«Каким же дураком мы были, что сделали это. Дания пала перед Германией только после шести часов боев и была совершенно не способна защитить ни себя, ни Гренландию. Соединенные Штаты были вынуждены, и мы это сделали. Я стремлюсь к немедленным переговорам о приобретении Гренландии США. В этом нет ничего плохого», — сказал Трамп.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже призвал население острова начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это пока маловероятный сценарий. Датский депутат Европарламента Андерс Вистисен в эти дни был менее сдержан, заявив о Гренландии: «Я скажу вашим языком, президент Трамп — f**k off (в цензурном переводе с английского это „отстаньте“ — Ред.)».

Реклама

Ответ Трампу: «торговая базука» Европы

ТСН.ua уже писал, что в минувшие выходные Трамп объявил о введении с 1 февраля 10% пошлин на экспорт из восьми европейских стран, большинство из которых отправили своих военных на датские учения в Гренландию. С 1 июня, если, по словам Трампа, не будет достигнуто соглашение по «полной и абсолютной покупке Гренландии», пошлины вырастут до 25%.

«Сядьте, сделайте глубокий вдох и не отвечайте (на тарифные угрозы Трампа — Ред.). Президент будет здесь и донесет свое послание», — рекомендовал европейцам министр финансов США Скотт Бессент, давая интервью Fox News на специальной сессии в Давосе во вторник, 20 января.

Однако Евросоюз, по сообщениям многих западных СМИ, готов действовать. В четверг, 22 января, на внеочередном саммите в Брюсселе европейцы обсудят использование механизма «торговой базуки» — инструмента борьбы с принуждением. Раньше он никогда не применялся. Однако если ЕС все же использует его, американским компаниям даже могут ограничить доступ на рынок блока.

«Я не думаю, что они (европейцы — Ред.) знают, что это („торговая базука“ — Ред.) действительно означает. Но они уже используют „торговые базуки“. Они штрафуют наши компании на миллиарды долларов, такие как Apple, Google и многие другие. Они не должны этого делать», — заявлял Трамп накануне поездки в Давос.

Реклама

Механизм продвигают Франция и Германия. Интересно, что переговоры Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Давосе отменили. А в отношении Франции американский президент угрожал ввести 200% тарифы на французские вина и шампанское. Впрочем, не все в ЕС поддерживают этот достаточно радикальный подход. Обсуждается также зеркальное введение пошлин на американский экспорт на $93 млн.

«Это будет глупость»: встреча Трампа и Зеленского в Давосе

Выступая на ежегодном Всемирном экономическом форуме, Трамп упомянул и о войне России против Украины. Президент США снова повторил, что Америка не имеет к ней никакого отношения, потому что между Соединенными Штатами и Европой «большой, красивый океан», а «Украиной должно заниматься НАТО».

«Я веду переговоры с Путиным и считаю, что он хочет заключить соглашение. Я веду переговоры с президентом Зеленским и я думаю, что он тоже хочет договориться. Я встречаюсь с ним сегодня. Может, он сейчас находится в зале…» — сказал Дональд Трамп с трибуны экономического форума, добавив позже, что «это будет глупость», если Зеленский и Путин не заключат соглашение.

Несмотря на сообщения ряда американских СМИ, что в Давосе может состояться личная встреча Трампа и Зеленского, из-за сложной энергетической ситуации в стране украинский президент остался в Киеве. В Швейцарии на экономическом форуме Украина представлена достаточно мощной делегацией. Однако из-за кризиса в отношениях между США и Европой, по сообщениям многих западных СМИ, сорвалось подписание соглашения между Украиной и США, согласованного также Европой, о послевоенном восстановлении на $800 млрд.

Реклама

«Это, скорее, документ для планирования, а не завершенный проект. На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов», — заверил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.