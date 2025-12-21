Мир без Путина?: генсек НАТО дал неожиданный ответ, можно ли избавиться от диктатора РФ

Генсек НАТО призвал Европу готовиться к худшим сценариям / © ТСН

Реклама

Генеральный секретарь Марк Рютте ответил, удастся ли Европе и Украине избавиться от диктатора Путина.

Об этом пишет Bild.

Журналист отметил Путин у власти с 1999 года. Поэтому он спросит у генсека НАТО, избавится ли от мира прежде этого диктатора и каковы перспективы этого.

Реклама

«Некоторые говорят: „Если не Путин, может произойти что-то еще хуже“. Я могу только сказать: что бы ни произошло в России, мы не должны быть наивными. Мы мирный, оборонный альянс», — отметил генсек НАТО.

Он напомнил о глобальной связи и сотрудничестве между Китаем и Россией. Рютте не исключает, что если Пекин решит напасть на Тайвань, то заставит Путина отвлечь силы НАТО в Европе и напасть на какую-либо из европейских стран.

«Китай смотрит на Тайвань. И я убежден, что если Китай будет предпринимать там военные действия, он будет давить на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас занятыми здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы. Мы должны тратить деньги, укреплять нашу оборону и вербовать лучших мужчин и женщин в форме, которые только можем найти», — подытожил генсек НАТО.

Ранее Марк Рютте рассказал, что некоторые европейские страны готовы направить войска в Украину.