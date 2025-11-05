Россия может устроить ядерную катастрофу в Украине — эксперт

Реклама

Через более, чем три десятилетия после окончания Холодной войны человечество снова оказалось на грани ядерной опасности.

Об этом геофизик и учёный Скотт Л. Монтгомери написал в материале в Forbes.

По оценке эксперта, угроза применения ядерного оружия сегодня серьезнее, чем когда-либо ранее.

Реклама

Мир теряет контроль над ядерными арсеналами

Монтгомери отмечает, что общество уже не воспринимает ядерную угрозу настолько серьезно, как раньше, хотя система международного контроля над вооружениями стремительно разрушается.

По его словам, во время Холодной войны США и СССР имели вместе более 70 тысяч ядерных боеголовок, тогда как сегодня Россия снова наращивает арсенал.

После распада Советского Союза президенты Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев договорились о масштабном сокращении ядерных запасов. Но при правлении Владимира Путина РФ снова увеличила количество тактического оружия до примерно 2000 единиц — в десять раз больше, чем в США.

По мнению эксперта, порог применения ядерного оружия в РФ снижается, и она все активнее интегрируется в планы обычных военных операций.

Реклама

Вероятность ядерного удара

Монтгомери напомнил, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин якобы обсуждал с руководителем КНР Си Цзиньпином возможность применения ядерного оружия против Украины, но китайский лидер категорически возразил.

Тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен признавал, что Вашингтон всерьез опасался ядерного сценария. По данным ЦРУ, вероятность применения РФ тактического ядерного оружия в случае успеха украинских войск оценивалась по меньшей мере в 50%.

Российские действия на атомных объектах

Автор также напомнил, что в начале вторжения российские войска оккупировали Чернобыльскую АЭС, повредив защитное сооружение четвертого энергоблока, а затем захватили Запорожскую АЭС, которую превратили в военную базу. Это, по словам Монтгомери, снова подтверждает, что ядерная безопасность в мире под серьезной угрозой.

Монтгомери заключает: ядерное сдерживание больше не является гарантией безопасности, а сама идея ядерной войны «уже не выглядит фантастической».

Реклама

По его мнению, первым удар может нанести именно Кремль — необязательно с помощью боеголовки, а и через искусственно созданную катастрофу на ядерном объекте.