Мир ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо: предупреждение физика

Ядерная угроза миру / © Associated Press

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Мир оказался на пороге ядерной катастрофы, а современным лидерам не хватает благоразумия, которое демонстрировали политики времен Холодной войны. Об этом в своей новой книге «85 секунд до полуночи» пишет известный итальянский физик-теоретик и мыслитель Карло Ровелли.

The Guardian приводит ключевые тезисы в пользу того, что человечество может ожидать ядерная катастрофа.

Почему мир оказался на пороге ядерной катастрофы: тезисы Карло Ровелли

Ученый, известный своими трудами в области петлевой квантовой гравитации и популяризации науки, выступает категорически против наращивания вооружений в Европе. Он называет главной угрозой для человечества взаимный страх и нехватку доверия между государствами.

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По мнению Ровелли, опасения относительно масштабного военного вторжения РФ вглубь Европы безосновательны.

«Идея о том, что российские военные представляют угрозу для Европы, абсурдна. Россия даже не может добраться до Киева! Несколько лет назад у России было 4% мировых военных расходов, а НАТО — 40%».

Однако ключевая опасность кроется в колоссальных ядерных арсеналах. Россия имеет более 4000 ядерных боеголовок, и так же, как и США, оставляет за собой право ответить тактическим или стратегическим ударом. Из трех ядерных сверхдержав только Китай решил не применять ядерное оружие первым.

По его словам, ситуация накалилась после того, как западное оружие начали использовать по объектам на территории РФ. Особенно пугает учёного то, что британские ракеты бомбят РФ, а значит, Россия может трактовать это как удары Британии.

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«Это первый случай, когда сверхдержаву с ядерным оружием фактически бомбили. Раньше было так: если у тебя есть ядерное оружие, в твою страну не вторгаются. Тебя не бомбят. Больше нет», — пишет Ровелли.

Физик отмечает, что призывы к милитаризации в странах Западной Европы подпитываются паникой, а исторические параллели с нацизмом часто трактуются ложно.

По словам Ровелли, даже агрессия Третьего Рейха или современное противостояние на Ближнем Востоке возникли из-за деструктивного чувства уязвимости, когда «насилие подпитывало страх», а каждая сторона руководствовалась логикой «если мы не уничтожим их, они уничтожат нас».

Ровелли признает, что именно физики создали ядерное оружие. В то же время, пишет, что именно голос научного сообщества в свое время помог Рейгану и Горбачеву подписать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в 1991 году.

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Часы Судного дня: 85 секунд до полуночи

Название книги Ровелли является аллюзией к решению «Бюллетеня ученых-атомщиков» за 2026 год, согласно которому Часы Судного дня зафиксированы на отметке 85 секунд до условной полуночи. Это самый опасный показатель в истории человечества.

Главную вину за это ученый возлагает на современных лидеров — от руководителей США и НАТО до руководства России, Ирана и Израиля. По мнению Ровелли, всем им не хватает политической дальновидности и здравого смысла.

В конце физик задает риторический вопрос:

«Какой политик имеет смелость сказать: „Вместо того, чтобы делать свою страну сильнее, я хочу сделать человечество лучше“?»

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Россия может разместить ядерное оружие на орбите

Напомним, командующий Космическим командованием Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут заявил, что Россия может разрабатывать технологии для размещения ядерного оружия в космосе.

По информации Politico, такой шаг грозит серьезными последствиями: потенциальный ядерный взрыв на орбите не будет выглядеть традиционно, но сможет вывести из строя значительную часть спутников на низкой околоземной орбите.

Это может спровоцировать эффект Кесслера — цепную реакцию образования отломков, из-за чего определенные орбитальные высоты станут непригодными для использования в течение десятилетий.

На фоне этих угроз Германия уже усугубляет собственную космическую оборону, разрабатывая для нужд Бундесвера системы глушения, лазерные технологии и суверенную сеть спутниковой связи.

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