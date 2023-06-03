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Мир для Украины без Крыма: правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
2 мин
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Мир для Украины без Крыма: правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик

Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к миру и картой Украины без Крыма / Фото: скриншот с видео

"Миротворческий" ролик венгерского правительства собрал уже более 80 тысяч просмотров.

На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео, на котором Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не является частью Украины. При этом ролик содержит призывы к скорейшему миру.

На это обратило внимание в пятницу, 2 июня, венгерское издание Nepszava.

В 29-секундном видео правительство Орбана напоминает о жертвах российско-украинской войны — десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, десятки миллионов людей вынуждены бежать.

При этом в закадровом тексте не отмечается, что причиной этих несчастий стало полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина.

Когда в ролике речь заходит о том, что конфликт может запросто стать глобальным, появляется карта с красным силуэтом Украины, где Крым обозначен зеленым цветом, как и все окрестные территории.

"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь. Пришло время для мира", – цинично призывает правительство Орбана, которого называют великим европейским другом Путина.

Сейчас этот ролик уже собрал более 80 тысяч просмотров. Реакции со стороны украинского МИД пока не последовало.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Петер Сиярто обвинил президента Украины в попытке подорвать национальный суверенитет Венгрии.

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Дата публикации
Просмотры
510
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