Мир для Украины без Крыма: правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик

"Миротворческий" ролик венгерского правительства собрал уже более 80 тысяч просмотров.

На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео, на котором Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не является частью Украины. При этом ролик содержит призывы к скорейшему миру.

На это обратило внимание в пятницу, 2 июня, венгерское издание Nepszava.

В 29-секундном видео правительство Орбана напоминает о жертвах российско-украинской войны — десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, десятки миллионов людей вынуждены бежать.

При этом в закадровом тексте не отмечается, что причиной этих несчастий стало полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина.

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Когда в ролике речь заходит о том, что конфликт может запросто стать глобальным, появляется карта с красным силуэтом Украины, где Крым обозначен зеленым цветом, как и все окрестные территории.

"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь. Пришло время для мира", – цинично призывает правительство Орбана, которого называют великим европейским другом Путина.

Сейчас этот ролик уже собрал более 80 тысяч просмотров. Реакции со стороны украинского МИД пока не последовало.

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