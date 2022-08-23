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Мир должен увеличивать давление на Путина и его сторонников, пока они не начнут уважать Украину — Блинкен

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Мир должен увеличивать давление на Путина и его сторонников, пока они не начнут уважать Украину — Блинкен

Фото: Associated Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Крымской платформе подчеркнул, что мир должен и дальше давить на РФ, пока она не станет уважать Украину и ее народ.

В частности, речь идет о главе Кремля Владимире Путине.

Об этом госсекретарь США заявил в речи, выступая на втором саммите Крымской платформы.

"Мы должны настаивать, что Крым – это Украина, что Донецк и Луганск – это Украина. Такова была наша позиция в 2014 году и такова она сейчас, в 2022-м. Мы должны и дальше повышать международное давление и цену для президента Путина и его сторонников, пока права украинского народа и его суверенного государства не будут должным образом уважаться", — подчеркнул американский дипломат.

Блинкен также добавил, что мировое сообщество должно продолжать оказывать Украине гуманитарную, безопасность и политическую поддержку.

Напомним, в Киеве 23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы с участием около 60 стран и международных организаций. Все участники отмечали необходимость освобождения Крыма и завершения войны России против Украины. ТСН.ua собрал главные заявления политиков, выступивших на саммите Крымской платформы.

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

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Дата публикации
Просмотры
584
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