Мир должен увеличивать давление на Путина и его сторонников, пока они не начнут уважать Украину — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Крымской платформе подчеркнул, что мир должен и дальше давить на РФ, пока она не станет уважать Украину и ее народ.

В частности, речь идет о главе Кремля Владимире Путине.

Об этом госсекретарь США заявил в речи, выступая на втором саммите Крымской платформы.

"Мы должны настаивать, что Крым – это Украина, что Донецк и Луганск – это Украина. Такова была наша позиция в 2014 году и такова она сейчас, в 2022-м. Мы должны и дальше повышать международное давление и цену для президента Путина и его сторонников, пока права украинского народа и его суверенного государства не будут должным образом уважаться", — подчеркнул американский дипломат.

Блинкен также добавил, что мировое сообщество должно продолжать оказывать Украине гуманитарную, безопасность и политическую поддержку.

Напомним, в Киеве 23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы с участием около 60 стран и международных организаций. Все участники отмечали необходимость освобождения Крыма и завершения войны России против Украины. ТСН.ua собрал главные заявления политиков, выступивших на саммите Крымской платформы.

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

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