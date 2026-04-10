- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 2 мин
Мир готовится к аномальной жаре: что принесет Эль-Ниньо
2026 та 2027 годы могуть стать самыми жаркими в истории из-за новой климатической фазы в Тихом океане.
Метеорологические центры мира предупреждают о высокой вероятности возникновения климатического явления Эль-Ниньо уже в мае-июле 2026 года. Согласно последнему прогнозу Центра климатических прогнозов NOAA от 9 апреля, шансы на потепление в Тихом океане оценивают в 61%. Это может сделать 2026 и 2027 годы самыми теплыми за всю историю наблюдений.
Об этом пишет iflscience.
Прогнозы ведущих центров
По данным NOAA, до июня 2026 года в экваториальной части Тихого океана будет господствовать нейтральное состояние (ENSO) с вероятностью 80%. Однако уже летом ожидается переход к теплой фазе — Эль-Ниньо. Служба ЕС по изменению климата «Коперник» подтверждает эти данные, фиксируя в марте 2026 года вторую высокую температуру поверхности моря в истории, являющуюся предвестником климатического смещения.
Ученые отмечают, что возвращение Эль-Ниньо так быстро после сезона 2023–2024 годов почти беспрецедентно. Поскольку обычно этот цикл длится от 2 до 7 лет. Некоторые модели указывают на возможность «чрезвычайно сильного» явления.
Воздействие на глобальную температуру
Явление Эль-Ниньо повышает среднюю температуру планеты примерно на 0,2°C, что на фоне уже существующего глобального потепления может привести к очередным температурным рекордам.
Поскольку последние 11 лет и так были самыми жаркими в истории, а 2025 год сохранил эту тенденцию даже без влияния Эль-Ниньо, метеорологи прогнозируют, что с приходом новой теплой фазы 2026 и 2027 станут еще жарче.
Ожидаемые погодные аномалии
Цикл ENSO оказывает влияние на распределение осадков и атмосферное давление по всей планете. В случае подтверждения прогнозов ожидаются следующие изменения:
Юг США и Южная Европа: значительное увеличение количества осадков и риск наводнений.
Север США и Канада: аномально теплая и засушливая погода.
Атлантика: ослабление сезона ураганов.
Тихий океан: усиление активности тропических циклонов в центральной и восточной частях бассейна.
Что такое Эль-Ниньо
Эль-Ниньо — это естественный процесс колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Он имеет три фазы: теплую (Эль-Ниньо), холодную (Ла-Нинья) и нейтральную. Каждое изменение фазы радикально меняет погодные условия, влияя на сельское хозяйство, энергетику и безопасность населения во всем мире.
Хотя исследователи призывают к осторожности в финальных выводах, по состоянию на апрель 2026 года угроза интенсивного потепления остается высокой.
