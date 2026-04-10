Мир готовится к аномальной жаре: что принесет Эль-Ниньо

Изменение климата

Метеорологические центры мира предупреждают о высокой вероятности возникновения климатического явления Эль-Ниньо уже в мае-июле 2026 года. Согласно последнему прогнозу Центра климатических прогнозов NOAA от 9 апреля, шансы на потепление в Тихом океане оценивают в 61%. Это может сделать 2026 и 2027 годы самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Об этом пишет iflscience.

Прогнозы ведущих центров

По данным NOAA, до июня 2026 года в экваториальной части Тихого океана будет господствовать нейтральное состояние (ENSO) с вероятностью 80%. Однако уже летом ожидается переход к теплой фазе — Эль-Ниньо. Служба ЕС по изменению климата «Коперник» подтверждает эти данные, фиксируя в марте 2026 года вторую высокую температуру поверхности моря в истории, являющуюся предвестником климатического смещения.

Ученые отмечают, что возвращение Эль-Ниньо так быстро после сезона 2023–2024 годов почти беспрецедентно. Поскольку обычно этот цикл длится от 2 до 7 лет. Некоторые модели указывают на возможность «чрезвычайно сильного» явления.

Воздействие на глобальную температуру

Явление Эль-Ниньо повышает среднюю температуру планеты примерно на 0,2°C, что на фоне уже существующего глобального потепления может привести к очередным температурным рекордам.

Поскольку последние 11 лет и так были самыми жаркими в истории, а 2025 год сохранил эту тенденцию даже без влияния Эль-Ниньо, метеорологи прогнозируют, что с приходом новой теплой фазы 2026 и 2027 станут еще жарче.

Ожидаемые погодные аномалии

Цикл ENSO оказывает влияние на распределение осадков и атмосферное давление по всей планете. В случае подтверждения прогнозов ожидаются следующие изменения:

Юг США и Южная Европа: значительное увеличение количества осадков и риск наводнений. Север США и Канада: аномально теплая и засушливая погода. Атлантика: ослабление сезона ураганов. Тихий океан: усиление активности тропических циклонов в центральной и восточной частях бассейна.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это естественный процесс колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Он имеет три фазы: теплую (Эль-Ниньо), холодную (Ла-Нинья) и нейтральную. Каждое изменение фазы радикально меняет погодные условия, влияя на сельское хозяйство, энергетику и безопасность населения во всем мире.

Хотя исследователи призывают к осторожности в финальных выводах, по состоянию на апрель 2026 года угроза интенсивного потепления остается высокой.

