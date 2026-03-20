Мир готовится к действиям: шесть стран заявили о готовности разблокировать Ормузский пролив

Ормузский пролив

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады выступили с общим заявлением о ситуации в Ормузском проливе , оказавшейся под угрозой из-за действий Ирана.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран, размещенном на сайте британского правительства

В документе отмечается, что ряд стран уже готовы присоединиться к международным усилиям для обеспечения безопасного прохода судов. Речь идет, в частности, о координации действий по разблокированию стратегически важной морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Лидеры государств резко осудили атаки Ирана на гражданские суда, энергетическую инфраструктуру и попытки фактического перекрытия Ормузского пролива. Они призвали Тегеран немедленно прекратить минирование акватории, удары дронами и ракетами и какие-либо действия, препятствующие коммерческому судоходству.

В заявлении подчеркивается, что свобода навигации является базовым принципом международного права, а блокирование пролива представляет угрозу глобальной безопасности и энергетической стабильности.

Также страны поддержали решение Международного энергетического агентства по использованию стратегических нефтяных резервов и заявили о намерении стабилизировать рынки, в частности, из-за увеличения добычи энергоносителей.

Отдельно отмечается, что международное сообщество готово оказать помощь странам, наиболее пострадавшим от последствий эскалации, в частности через механизмы ООН и международных финансовых институтов.

Напомним, что ранее США нанесли удары по ракетным объектам Ирана возле Ормузского пролива.

Американские военные заявили об ударах по укрепленным ракетным объектам Ирана, представлявшим угрозу для международного судоходства.