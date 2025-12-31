Мир готовится к встрече 2026 года: как будут праздновать в Сиднее, Лондоне и Нью-Йорке

Ведущий Райан Сикрест и певица Рита Ора в Нью-Йорке у хрустального шара на Таймс-сквер / © Associated Press

16 часов остается до Нового года в Украине. И мир активно готовится его встречать. Организаторы новогодних мероприятий завершают приготовления. А силы безопасности усиливают охрану общественных мест.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

Австралия встретит 2026-й одной из первых. Поэтому в Сиднее, где сейчас 17:00, горожане уже начали проходить контроль безопасности и занимать лучшие места вблизи гавани. Потому что там открывается впечатляющий вид на достопримечательности и запланированный властями фейерверк.

К праздничному салюту готовятся и в Лондоне. Там запланировали удивительное 12-минутное шоу. Фейерверки будут запускать с трех барж, которые будут плавать по Темзе. А также — со всемирно известного колеса обозрения «Лондон Ай». Кстати, на него салюты установят только за четыре часа до Нового года. До тех пор аттракцион будет катать туристов.

А вот в Нью-Йорке уже проверили готовность знаменитого хрустального шара на Таймс-сквер, спуск которого происходит за минуту до полуночи и знаменует начало Нового года. Интересно, что это празднование будет особенным. В полночь шар традиционно опустится. Но за четыре минуты — поднимется снова, уже в цветах национального флага США. Сделают это в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов, которое страна будет праздновать в следующем году.

К слову, для успешного 2026 года народные приметы советуют придерживаться шести важных запретов в новогоднюю ночь. Соблюдение традиций поможет сохранить мир, благополучие и уверенность в будущем.