Мир катится к Третьей мировой, Украина имеет год на подготовку — экс-командир роты "Айдара"

Мир катится к Третьей мировой войне, потому что "Запад расслабился и не готовился", а "ось зла — обнаглела".

Такое мнение высказал командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014-2015 годов, военный аналитик Евгений Дикий, передает "Эспрессо".

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"Мир катится к Третьей мировой войне. С одной стороны я рад, что Запад наконец-то начинает понемногу привыкать к этому мнению, потому что для нас это было очевидно еще год назад. Наконец-то на Западе зазвучали голоса, которые оценивают, что угроза достаточно значительна, а шанс избежать большой войны — это сейчас бегом к ней готовиться. Потому что Холодная война не переросла в мировую, потому что к ней тогда были готовы. И тогдашняя ось зла не рискнула начать великую войну", — размышляет Дикий

По его мнению, страны Запада "расслабились" и 30 лет не готовились к войне. Потому и наглеет нынешняя "ось зла" (вероятно, эксперт подразумевает РФ и Иран).

Гонки вооружений

По словам Дикого, гонки вооружений в мире уже начались.

"Весь западный оборонпром сейчас за год получил больше заказов, чем за последние 10 или 15 лет. Наращиваются производственные мощности, но проблема в том, что не все можно решить только деньгами.

Кроме денег, еще решает и время. Некоторые вещи очень медленно восстанавливаются. В частности, это касается производства обычных боеприпасов, тех же артиллерийских снарядов. Грубо говоря, на сегодняшний день запасы и производство снарядов в 300 раз меньше, чем нужны для такого масштаба войн", – подсчитал аналитик.

Что делать Украине

Дикий считает, что угроза глобальной войны – определенный минус для Украины.

"Если завтра глобальная война, то Западу не нужно распылять свои запасы, в частности, на Украину", – говорит эксперт.

Поэтому он отмечает важность наращивать собственное производство оружия и боеприпасов.

"Скорее всего, у нас есть 2024 год, когда нам еще сохранят нынешний уровень западной поддержки. А вот что будет в 2025 году точно никто не предвидит. То есть мы имеем следующий год, чтобы научиться себя самообеспечивать", — подытожил экс-ротный батальона. "Айдар".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию.

Напомним, по мнению министра энергетики Израиля, сейчас идет Третья мировая война с участием России.

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