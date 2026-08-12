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Об этом — в статье Телеграф.

За месяц до визита президент Азербайджана призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию. «Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ», — добавил Алиев.

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Одновременно с углублением сотрудничества Баку и Киева, особенно примечателен готовящийся в Украине выход краткой версии книги Kuzari «Исчезнувшая цивилизация — незамеченная катастрофа». Это документальное исследование забытой катастрофы Южного Кавказа, в основе которой лежала многолетняя имперская политика Москвы. Речь в книге идёт об относительно недавнем «исчезновении» тюркской цивилизации в этом регионе. Под «исчезновением» здесь понимается не метафора. За этим словом стоят несколько волн насильственного вытеснения тюркского населения с территории современной Армении. Сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои дома. Ещё около 150 тысяч в советский период подверглись организованному переселению и депортации. Отдельной, самой кровавой страницей являются массовые убийства мусульманского населения, число жертв которых оценивается более чем в 250 тысяч человек.

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Сначала в продажу поступит сокращённая версия исследования — более компактная и удобная для первого знакомства с книгой. Тем, кто хочет ознакомиться с полной версией исследования уже сейчас, доступна электронная версия на официальном сайте книги: perishedcivilization.com.

Ключевое место в исследовании занимает роль Москвы в этой катастрофе. Именно после установления российского контроля над регионом началось целенаправленное изменение этнической карты региона.

Мирные договоренности 2025 позволяют иначе посмотреть на историю конфронтации, которую описывает Kuzari В исследовании обострения конфронтации связываются с политикой Российской империи и Советского Союза. Мирные договоренности 2025 года, в свою очередь, положили конец многолетнему противостоянию между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан при этом последовательно заявляет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Исследование Kuzari отдельно возвращает к истории того, как формировалось и углублялось противостояние на Южном Кавказе.

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