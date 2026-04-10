Мир может остаться без шоколада на ближайшие 20-30 лет

Цены на шоколад растут / © pexels.com

За последний год весь мир столкнулся с настоящим шоколадным кризисом. Цены на какао, главный ингредиент шоколада, резко выросли, что непосредственно отразилось на стоимости любимых сладостей.

Об этом сообщает GEC.

Основное производство какао сосредоточено в странах Западной Африки, в частности в Кот-д’Ивуаре и Гане. Итого эти две страны обеспечивают более половины мирового объема какао-бобов. Но в последние годы ситуация на плантациях начала стремительно ухудшаться. Сильные дожди, жара и вспышки болезней растений существенно снизили урожайность.

Фермеры все чаще сталкиваются с нехваткой финансирования, технической поддержки и часто просто не могут сохранить объем производства на прежнем уровне.

По прогнозам ученых, к середине столетия может исчезнуть до половины земель, пригодных для выращивания этой культуры, что чревато серьезными последствиями для всей отрасли. В результате шоколад может стать не только более дорогим, но и редким лакомством для миллионов людей по всему миру. Мировой какао-кризис не обошел и Украину, поэтому шоколадные изделия уже дорожают.

Ранее сообщалось, что в этом году цены на кофе могут вырасти на 40%, то есть для потребителей это будут где-то 10%, а вероятнее всего — все 20%. В то же время мировая торговля кофе резко сократилась из-за рекордного роста цен.