Мир на грани новой угрозы: в МАГАТЭ предупредили о 20 странах с ядерным оружием

Мир оказался на пороге новой глобальной гонки ядерного вооружения из-за роста конфликтов и международной нестабильности. Число государств, стремящихся получить ядерный потенциал, может возрасти до двадцати.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью изданию The Telegraph.

Угроза увеличения количества ядерных держав

По словам главы МАГАТЭ, текущая нестабильность поставила мир в «очень и очень хрупкое положение». Он предупредил, что трещина в системе может стимулировать страны к быстрому развитию собственного ядерного арсенала.

«Все это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более государствами, обладающими ядерным оружием, был бы чрезвычайно опасен», — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Он боится, что из-за нестабильности в мире страны перестают чувствовать себя в безопасности. Гросси считает, что именно конфликты и раскол между государствами заставили их снова заговорить о ядерном оружии.

Риски для Договора о нераспространении

Генеральный директор агентства отметил, что хотя многие страны подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в настоящее время нарушение его правил больше не считается невозможным.

В частности, в определенных регионах Европы, Малой Азии и Дальнего Востока уже продолжаются публичные прения о возможности владения ядерным оружием. Гросси упомянул термин «дружеское распространение», описывающий идею совместного использования или опосредованной поддержки разработки такого оружия между странами-союзниками.

Рафаэль Гросси подчеркнул критическую важность сдерживания ядерного потенциала. На сегодняшний день официально признанными ядерными государствами являются США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Кроме того, известно о наличии ядерного оружия в Индии, Пакистане, Северной Корее и Израиле.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений. Так страны планируют укрепить безопасность Европы. Франция — единственная страна в ЕС, имеющая ядерное оружие, поэтому Макрон хочет привлечь союзников к совместным тренировкам и обмену опытом. Это часть его плана по обновлению системы европейского сдерживания.

Эксаналитик ЦРУ заявил, что Трамп потребовал доступа к ядерному оружию во время кризиса с Ираном. Военные, по его словам, ответили отказом.

Эксперт считает, что это могло вызвать громкий скандал среди политиков и военных США. Однако его слова пока никто не подтвердил и не возразил. Пока неизвестно, зачем Трампу понадобились ядерные коды и как он планировал их использовать. Это произошло после того, как советники не впустили его в секретную Ситуационную комнату.