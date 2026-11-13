Мир на грани цифрового коллапса: масштабный сбой Microsoft охватил 74 страны

Microsoft / © Associated Press

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Масштабный глобальный сбой в работе сервисов Microsoft продолжается уже второй день — пользователи по всему миру жалуются на недоступность почты Outlook, мессенджера Teams, ШИ-ассистента Copilot и других продуктов экосистемы Microsoft 365.

В компании уверяют, что признаков кибератаки нет, однако восстановление серверов происходит неравномерно, пишет LADbible.

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Глобальный сбой Microsoft 365: какие сервисы не работают и масштабы проблемы

Первый всплеск жалоб сервис мониторинга Downdetector зафиксировал в четверг, 12 ноября, около 18:15 в Великобритании, а уже через час сообщения о неисправностях поступили из 74 стран и территорий. Наибольший удар пришелся на почтовый сервис Outlook — количество жалоб в мире составило около 140 тысяч.

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По данным компании, проблемы затронули:

Outlook и Exchange Online — пользователи не могут войти в почтовые ящики, загрузить интерфейс, отправлять и получать письма;

Microsoft Teams и календарь — не работают приглашения на звонки, редактирование событий и создание новых онлайн-встреч;

Другие продукты — перебои наблюдаются в работе ШИ-ассистента Copilot, SharePoint, Defender, To Do, Purview и отдельных облачных сервисов.

Причины сбоя в работе Outlook и Teams: есть ли угроза кибератаки и когда возобновят сервисы

В Microsoft объяснили, что коллапс произошел из-за технического «эффекта домино». Сначала часть серверов неожиданно стала недоступной, из-за чего трафик автоматически перенаправили на другие узлы — они не выдержали резкого скачка нагрузки и начали выходить из строя один за другим. В течение ночи инженеры несколько раз пытались перезапустить систему и изолировать проблемные участки, но серверы снова падали. В пятницу утром компания наконец-то сообщила о «положительных результатах» новых исправлений и постепенном возвращении регионов в сеть.

Несмотря на масштабность инцидента, руководство техногиганта отрицает версию о хакерском вмешательстве.

«Мы сожалеем, что сегодняшние сбои повлекли за собой неудобства для наших клиентов, и работаем над решением проблемы. Пока я могу подтвердить: нет никаких признаков того, что это результат злонамеренной деятельности или кибератаки», — заявил в соцсети X исполнительный вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна.

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После полного восстановления инфраструктуры компания пообещала обнародовать подробный отчет с первопричинами сбоя и мерами по усилению защиты.

Перебои в инфраструктуре Microsoft сказались и на сторонних технологических платформах. В частности, компания OpenAI предупредила пользователей о сбоях в работе коннекторов Microsoft 365 — из-за инцидента новые подключения могут не создаваться, а интегрированные инструменты работают некорректно. В OpenAI отметили, что уже расследуют проблему и сообщат об обновлении, как только появится больше информации.

Напомним, ранее в Украине произошел сбой в работе приложения «Воздушная тревога»: 1 ноября пользователи массово получали фейковые уведомления о ядерной, радиационной и химической угрозе, а также уличные бои. Команда сервиса временно приостанавливала работу приложения и выключала push-уведомление. Затем его работу возобновили и заверили, что персональные данные пользователей не пострадали.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун допустил, что это могло быть случайной провокацией, а не масштабной операцией российских спецслужб.

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