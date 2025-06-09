Мир на грани войны: пять тревожных очагов, которые могут перерасти в глобальный конфликт

Мир на грани войны. / © ТСН.ua

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Мир стремительно приближается к опасному пределу. Только за последние несколько дней произошло пять глубоко тревожных событий, которые каждое в отдельности являются серьезным сигналом, а вместе формируют тревожную картину общемировой дестабилизации. Речь идет не только о региональных инцидентах — все эти события указывают на серьезное ослабление сдерживания, провал дипломатии и все более реальную угрозу многофронтовой войны.

Об этом пишет Fox News.

1. Украинский удар по авиабазам в России: сигнал новой эскалации

Fox News рассматривает масштабную атаку украинских дронов по стратегическим российским авиабазам как потенциальную эскалацию войны, что может иметь далеко идущие последствия.

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В Москве эти удары уже стали поводом к риторике о более широком конфликте с Западом. По мнению Fox News, возрастает риск того, что в ответ Россия может прибегнуть к киберударам, гибридным операциям или расширению боевых действий за пределами Украины.

2. Ядерное напряжение вокруг Ирана

Дипломатический процесс вокруг иранской ядерной программы окончательно вошел в тупик. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи отверг предложение США об ограничении обогащения урана, назвав его “совершенно неприемлемым” и “противоречивым нашим интересам”. Тегеран публично настаивает на праве развивать свою ядерную программу без внешнего контроля.

Это эхо стало сигналом для Израиля, уже рассматривающего военную операцию против иранских ядерных объектов как реальный сценарий. Регион стоит на пороге новой фазы конфликта, которая может охватить Сирию, Ливан, Ирак и Персидский залив.

3. Разговор Трампа и Путина не остановил эскалацию

Многие ожидали, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после удара по российским авиабазам станет попыткой деэскалации. Но, как признал сам Трамп, "это не был разговор, который принесет мир". Никакого прогресса, ни плана прекращения огня, ни одной дорожной карты — лишь констатация, что война стала слишком укорененной, а доверие между сторонами — окончательно потеряно.

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4. Биоугроза на территории США

Федеральные прокуроры США предъявили обвинение двум гражданам Китая в попытке контрабанды Fusarium graminearum — агропатогена, способного полностью уничтожать урожаи пшеницы и кукурузы, вызывая одновременно продовольственный и экономический кризис. Министерство юстиции США прямо называет это "оружием агротерроризма".

Преступники связаны с государственными научными структурами Китая, и хотя не доказан прямой приказ Пекина, дело стало сигналом о новом уровне угроз — взрывных действиях внутри США со стороны враждебных государств или подконтрольных им агентов.

5. Китай и Тайвань: репетиция великой войны

Министр обороны США Пит Хегсет на форуме безопасности в Сингапуре прямо заявил: Китай "репетирует настоящую войну" против Тайваня. Масштабные военные учения Пекина, риторика китайских официальных лиц и развертывание морских сил у пролива свидетельствуют о подготовке к полномасштабной операции. И если она начнется, вмешательство США будет неизбежным.

Инцидент грозит перерасти в войну в Индо-Тихоокеанском регионе — с участием Японии, Австралии и, вероятно, Индии.

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Глобальный порядок на грани

Ситуация в мире закончила быть набором локальных кризисов. Россия, Китай и Иран — три государства, которые владеют или стремятся владеть ядерным оружием, почти одновременно бросили вызов Западу. США оказались в центре многофронтового напряжения: Украина, Ближний Восток, Тайвань и даже собственная территория.

Вопрос уже не в сдерживании. Дипломатия теряет эффективность. Санкции не срабатывают. Мир приближается к решению, в котором возможность глобального конфликта больше не выглядит невозможной — только вопрос времени.

Ранее бывший командующий британской армией генерал сэр Патрик Сандерс выразил мнение, что менее чем через 2 года странам НАТО придется вести одновременные войны против России и Китая, если члены Альянса не смогут сдержать эти два государства, достаточно быстро восстановив свои уменьшенные армии.