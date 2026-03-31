Мир на пороге большого голода: как война с Ираном ведет к продовольственной катастрофе

Война Дональда Трампа против Ирана развязала экономический кризис, на преодоление которого могут уйти годы, заявляют в ООН.

Об этом пишет The Telegraph.

В издании отмечают, что рост цен на нефть и перебои в судоходстве уже сильно влияют на страны Юго-Восточной Азии, в значительной степени зависящие от Персидского залива для удовлетворения своих энергетических потребностей, африканцы стоят в очереди, чтобы купить бензин, а австралийским фермерам приходится сеять меньше пшеницы.

Но полный масштаб последствий войны предстоит выяснить: Всемирная продовольственная программа (ВПП) оценивает, что еще 45 миллионов человек могут оказаться в ситуации острой продовольственной нехватки или даже хуже в 2026 году, если конфликт не закончится до июня.

Неожиданные последствия войны с Ираном

От удобрений и основных продуктов питания до микрочипов, керамики, одежды и даже воздушных шаров для вечеринок, почти все, что получают из нефти или производят на заводах, вероятно, станет более дорогим и менее распространенным по мере усугубления кризиса.

Насколько серьезным будет убыток, зависит от того, как долго продлится конфликт, который длится уже пятую неделю.

Кризис также сравнивают с влиянием пандемии Covid, всколыхнувшей мировые цепи поставок, или с шоком, наступившим после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что привело к резкому росту цен на газ и дефициту продовольствия в развивающихся странах, поскольку экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины замедлился.

Хуже, чем в 2022 году

Однако, по словам экспертов, то, с чем мир сталкивается в результате войны в Иране, может быть еще хуже.

«Если это продлится дольше, чем следующие две недели, ситуация будет значительно сложнее, чем произошедшая в начале войны в Украине», — говорит главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максим Тореро.

Некоторые уже считают, что слишком поздно. Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, на прошлой неделе заявила изданию The Economist, что «слишком многое уже повреждено» и что «нет никакого способа» возобновить поставки энергоносителей в Персидский залив в ближайшее время.

Так что изменится на этот раз, какие регионы наиболее уязвимы и как долго это продлится

Закрытие Ираном Ормузского пролива фактически остановило примерно пятую часть мировых потоков нефти.

Перебои с поставкой нефти почти сразу ощутились в странах, наиболее зависящих от импорта из стран Персидского залива, многие из которых также имеют меньшие запасы, служащие буферами.

Резкий рост цен на бензоколонках в одной стране является полноценным кризисом в другой.

На Филиппинах, зависящих от стран Персидского залива на 98 процентов импорта нефти, и где цены на дизельное топливо и бензин выросли более чем вдвое, правительство объявило чрезвычайное положение в энергетике, перевело государственных служащих на четырехдневную рабочую неделю, сократило паромное сообщение и ввело субсидии для водителей.

В Южной Азии Индия начала сокращать промышленное производство, Бангладеш нормирует топливо, а Пакистан закрывает школы для экономии энергии.

Шри-Ланка, которая все еще приходит в себя от недавнего финансового кризиса и в значительной степени зависит от импорта топлива из стран Персидского залива, дала школам и университетам выходные по средам. Также было введено нормирование топлива, которое ограничивает водителей 15 литров в неделю, а мотоциклистов — пятью.

Однако уязвимость страны к последствиям кризиса связана не только с его зависимостью от энергоносителей Персидского залива.

Страны с более развитой экономикой, такие как Великобритания с ее огромным сектором услуг, работают более эффективно, получая большую производительность от используемой ими энергии.

В то же время, развивающиеся страны с устаревшей инфраструктурой и большей зависимостью от производства для получения дохода менее эффективны и поэтому более уязвимы.

Более бедные страны также имеют гораздо меньшую покупательную способность, чем развитые экономики, что является значительным преимуществом, когда предложение сокращается, а цены растут.

Цены на горючее в Африке уже начали резко расти.

Даже в Нигерии, которая может похвастаться нефтяными богатствами, но не может ее самостоятельно перерабатывать, цены на топливо выросли на 50 процентов.

Международный комитет спасения в понедельник предупредил, что рост стоимости топлива поставил под угрозу жизненно важные медицинские службы, поскольку клиники пытаются обеспечить питанием критически важного оборудования, а мобильные медицинские бригады вынуждены сокращать сделки.

В Эфиопии, где в пятницу люди ночевали в своих машинах, стоя в очереди за бензином, правительство ввело ограничения, чтобы обеспечить поставки армии, ключевых отраслей промышленности и жизненно важных услуг.

В Кении каждая пятая автозаправочная станция уже сообщила о нехватке горючего, тогда как на Маврикии, в значительной степени зависящей от нефти для производства электроэнергии, правительство объявило чрезвычайное положение после того, как прибывшая партия так и не была доставлена, оставив страну только с 21-дневным запасом горючего.

Несколько африканских правительств предупредили, что нынешним летом они могут быть вынуждены ввести отключение электроэнергии, чтобы справиться с прогнозируемым дефицитом энергии.

Заглядывая в будущее, назревает продовольственный кризис, вызывающий беспокойство экспертов.

Если кризис в Украине повлиял на одного крупного производителя зерновых и масличных культур, уменьшив его способность поставлять продукцию на мировые рынки, кризис в Иране может повлиять на каждого производителя.

Кризис производства удобрений ударит по сельскому хозяйству

Это объясняется тем, что это нарушило работу одного из мировых центров производства удобрений, создав то, что многие называют идеальным штормом.

Азотные удобрения — основа современного сельского хозяйства, на которые приходится примерно половина мирового производства продуктов питания — производятся с использованием природного газа.

Почти треть мировой торговли удобрениями проходит через Ормузский пролив.

В Катаре расположена компания Qatar Fertiliser Company, базирующаяся в Рас-Лаффане — крупнейший в мире производитель аммиака. Ранее в этом месяце объект подвергся серии ракетных ударов и ударов беспилотников, что заставило остановить производство. В сочетании с перебоями в Ормузском проливе остановка фактически привела к голоданию мировых рынков азотом.

Китай и Россия, два крупнейших производителя удобрений, начали ограничивать экспорт, чтобы защитить собственные поставки, тогда как рост цен на энергоносители уже заставил заводы по производству удобрений в Индии, Алжире и Словакии закрыться, поскольку производство стало слишком дорогим.

Вместе с ростом цен на топливо удар по производству удобрений будет иметь драматические последствия для сельского хозяйства. Рост стоимости удобрений будет иметь катастрофические последствия для мелких фермеров.

Весенний посевной сезон, критический период для производства сельскохозяйственных культур в Европе, Северной Америке и только начавшихся частях Азии и задержки или дефицит рискуют снизить урожайность и повлиять на мировые запасы продовольствия позже в этом году.

Аналитики предупреждают, что если сбои будут продолжаться в течение посевного сезона, последствия могут распространиться далеко за пределы урожая этого года, углубляя продовольственную опасность в и без того уязвимых регионах.

