Мир на пороге газового апокалипсиса: как война на Ближнем Востоке разрушает глобальную экономику

Война на Ближнем Востоке разрушает мировую экономику / © ТСН.ua

Реклама

Мировая энергетическая отрасль предстала перед угрозой длительных перебоев в снабжении Персидского залива, масштабы которых могут превзойти энергетический кризис 2022 года. Война на Ближнем Востоке уже перекраивает глобальный рынок газа на годы вперед, а развивающиеся страны первыми почувствовали на себе этот сокрушительный экономический удар.

О том, как мир стремительно подходит к сценарию «газового апокалипсиса», пишет агентство Bloomberg.

Разрушенное сердце газовой империи Катара

Еженедельно простоя крупнейшего в мире завода по сжижению природного газа (СПГ) глобальный рынок теряет объем энергии, достаточный для обеспечения такого мегаполиса, как Сидней, в течение всего года. Катарский комплекс Ras Laffan был вынужден остановить работу в начале месяца после атаки иранского беспилотника – это стало первым прерыванием поставок за три десятилетия его безупречной работы.

Реклама

После дальнейших атак, ставших ответом на израильский удар по гигантским месторождениям Южного Парса в Иране, комплекс испытал «масштабные разрушения», как это официально признали власти Катара. По данным руководства QatarEnergy, последняя атака вывела из строя около 17% экспортных мощностей страны, а восстановительные работы могут растянуться на невероятные пять лет.

Три недели интенсивного конфликта на Ближнем Востоке перевернули с ног на голову всю энергетическую цепочку. Стратегически важный Ормузский пролив практически закрыт, цены на бензин и авиатопливо стремительно растут, недостаток бытового газа в Индии уже приводит к уличным столкновениям, а аграрии бьют тревогу из-за дефицита дизеля и удобрений.

Уязвимость рынка СПГ и первые жертвы

Главная проблема состоит в том, что рынок сжиженного газа не имеет запаса прочности. В отличие от нефти здесь практически нет резервных мощностей или глобальных стратегических запасов. Отрасль функционирует на основе многолетних контрактов с доставкой "точно в срок". СПГ медленно улетучивается, специализированные суда и терминалы стоят дорого, а масштабные хранилища строятся годами.

«Мы уверенно двигаемся к сценарию газового апокалипсиса. Даже если война закончится, перебои со снабжением СПГ могут продолжаться месяцами или годами, в зависимости от того, сколько времени понадобится на ремонт», — отмечает энергетический аналитик Соул Кавоник.

Реклама

Сбой свыше месяца автоматически создает мировой дефицит. Если пауза затянется на три месяца, это станет самым большим отключением в истории индустрии. Первыми жертвами уже стали страны Южной и Юго-Восточной Азии, закупающие 80% катарского газа.

Пакистан, зависящий от Катара на 99%, предупредил об остановке электростанций с середины апреля. Это прямой удар по местной текстильной индустрии. Из-за безумных цен — одна партия в Азию сейчас стоит около 80 миллионов долларов (вдвое дороже, чем до войны) — Вьетнам и Филиппины приостановили закупки. Как следствие, регион вынужден массово возвращаться к наиболее грязному топливу – углю.

Угроза для Европы и ценовая война

Для Европейского Союза, после 2022 года сделавшего ставку на СПГ для замещения российского трубопроводного газа, закрытие Ормузского пролива и остановка катарского экспорта являются катастрофическими сигналами. Хотя ЕС изучил прошлые уроки и имеет некоторые запасы на ближайший месяц, затяжной кризис создаст колоссальное давление в период летнего заполнения хранилищ перед следующей зимой.

Аналитики Bank of America прогнозируют неизбежное нормирование спроса в Европе, что будет означать новую волну закрытия химических и крупных промышленных предприятий. Это также спровоцирует ценовую войну между Атлантическим и Тихоокеанским бассейнами, где более богатые страны просто вытеснят беднейшие государства с рынка.

Реклама

Кто выиграет от газового коллапса

В то же время, в этом кризисе есть геополитические бенефициары. Прежде всего, это США и Австралия, к которым азиатские страны уже выстроились в очередь. Тайвань срочно увеличивает закупки американского СПГ, а Япония просит Австралию разблокировать дополнительные поставки (хотя последняя уже работает на грани возможностей). США готовятся к запуску новых проектов, таких как Golden Pass в Техасе, а кризис делает рентабельными даже самые амбициозные идеи, включая строительство терминалов на Аляске.

Еще одним неожиданным победителем может стать Россия. Москва стабильно наращивает поставки СПГ в Китай в обход западных санкций. Более того, новый пятилетний план Пекина прямо указывает на ускорение работ над газопроводом «Сила Сибири-2», к которому ранее Китай относился достаточно сдержанно, предпочитая диверсификацию. Теперь же угроза дефицита заставляет Пекин крепче привязываться к российским энергоносителям.

