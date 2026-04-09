Мир на пороге глобальных катаклизмов из-за аномалии в Тихом океане

Мир готовится к возвращению мощного климатического цикла, который может стать самым сильным в истории наблюдений. Аномальный нагрев Тихого океана грозит новыми температурными рекордами и глобальными катаклизмами.

Об этом пишет CNN.

Угроза супер Эль-Ниньо

В ближайшие месяцы об Эль-Ниньо будут говорить значительно чаще — и, вероятно, это продлится дольше, ведь этот известный климатический цикл снова формируется и усиливается в экваториальной части Тихого океана. Если развитие пойдет по прогнозам, явление существенно изменит погодную картину мира: в одних регионах это обернется наводнениями, в других — засухами и лесными пожарами, и одновременно ускорит глобальное потепление.

Специалисты все чаще указывают на то, что Эль-Ниньо почти неизбежен — он может начаться уже в конце лета или в начале осени — и быть довольно сильным.

Более того, есть вероятность, что на этот раз явление достигнет уровня так называемого «супер Эль-Ниньо», что будет означать значительно более мощное влияние в глобальном масштабе. Подобные экстремальные события случаются нечасто.

Для официального объявления Эль-Ниньо температура воды в определенной зоне тропического Тихого океана должна превысить средние многолетние показатели минимум на 0,5°C. В случае «супер» уровня отклонения превышает 2°C. Некоторые проверенные компьютерные модели, в частности европейские, уже прогнозируют именно такое развитие событий.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо и Ла-Нинья (в переводе — «Мальчик» и «Девочка») — это периодические климатические явления в тропической части Тихого океана, которые возникают раз в несколько лет и существенно влияют на погоду в мире. В частности, Эль-Ниньо способен вызывать как наводнения, так и засухи в различных регионах Африки, усиливать зимние штормы на западном побережье США и провоцировать экстремальную жару в разных частях планеты.

Его главный признак — аномально теплые воды в экваториальной зоне Тихого океана вместе с соответствующими изменениями в ветрах и распределении осадков. Это «связанное» явление: для его формирования океан и атмосфера должны взаимодействовать между собой определенным образом.

В ответ на повышение температуры вод атмосфера смещает зоны самых интенсивных осадков ближе к теплым участкам океана. Пассаты, обычно дующие с востока на запад вблизи экватора, могут ослабевать или даже менять направление. Такие сдвиги запускают цепную реакцию, которая влияет на погоду по всей планете.

Сейчас большие объемы теплой воды перемещаются под поверхностью океана с западной части Тихого океана к восточной, где постепенно выходят на поверхность — это один из ключевых сигналов приближения Эль-Ниньо. Этот процесс усиливают периодические ветры с запада на восток, известные как «западные импульсы ветра».

Влияние Эль-Ниньо на погоду и климат

Несмотря на научный интерес к Эль-Ниньо и его «прохладному брату» Ла-Нинья, их главная значимость заключается во влиянии на экстремальные погодные явления. Они могут наносить ущерб на миллиарды долларов, и чем сильнее Эль-Ниньо, тем масштабнее последствия.

Выявление зарождения Эль-Ниньо и прогноз его развития «дает нам ранний сигнал об изменении рисков многих погодных явлений, включая наводнения, засухи, волны жары, ураганы и сильные грозы», — отметил метеоролог Национального управления океанических и атмосферных исследований США Нет Джонсон.

«Эти погодные и климатические воздействия меняют урожайность, распространение болезней, состояние коралловых рифов, рыболовство и много других аспектов системы Земли, которые влияют на нашу повседневную жизнь», — добавил он.

Впрочем, относительно будущего развития явления сохраняется немало неопределенности, особенно когда речь идет о его силе. К тому же прогнозы, составленные весной, обычно менее точны из-за так называемого «весеннего барьера предсказуемости».

Волны жары на Земле

Мощные фазы Эль-Ниньо часто сопровождаются волнами жары как в США, так и в других регионах мира. В глобальном масштабе это явление повышает риск засух и высоких температур в Австралии и увеличивает вероятность лесных пожаров. К зонам, подверженным засухам в этот период, относятся также северные районы Южной Америки (в частности части Амазонии), центральная и южная Африка и Индия.

В то же время другие регионы могут страдать от чрезмерных осадков и наводнений — в частности юго-восток Южной Америки, Африканский Рог, Иран, Афганистан и части Южной и Центральной Азии.

С климатической точки зрения Эль-Ниньо способствует высвобождению огромных объемов тепла из океанов в атмосферу, что повышает среднюю глобальную температуру. Если мощный Эль-Ниньо сформируется и продлится зимой, очень вероятно, что 2026 или 2027 год (или оба) станут самыми теплыми за всю историю наблюдений.

В целом планета уже нагревается все более быстрыми темпами, а сильный Эль-Ниньо может еще больше ускорить этот процесс — как минимум на несколько лет. Если представить изменение климата как движение вверх по эскалатору, где отдельные годы теплее других, то год Эль-Ниньо — это как бы прыжки на этом эскалаторе, позволяющие временно достигать новых температурных максимумов.

Предыдущий Эль-Ниньо (не «супер») способствовал тому, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Последний раз «супер Эль-Ниньо» фиксировали в 2015 — 2016 годах; подобные явления также происходили в 1997 — 1998 и 1982 — 1983 годах. Сам термин «супер Эль-Ниньо» не является официальным и используется скорее неформально для обозначения очень мощных событий.

Метеорологи внимательно отслеживают нагрев вод Тихого океана, чтобы оценить силу будущего явления. Если прогнозы европейской модели подтвердятся, это может быть даже самый мощный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

Напомним, ранее ученые предостерегли: даже «незначительное» потепление на 2°C относительно доиндустриального уровня приведет к катастрофическим последствиям для Земли. Согласно анализу 50 климатических моделей, человечество чаще будет сталкиваться с экстремальными явлениями. В густонаселенных городах, особенно в Индии и Африке, количество осадков возрастет на 4 — 15%, что повлечет масштабные наводнения. В то же время сельскохозяйственные регионы будут страдать от засух, а лесные массивы — от регулярных пожаров. Исследование подчеркивает, что разрушительные изменения в уязвимых секторах возможны даже по условиям умеренного глобального нагревания.