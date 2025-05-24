Мир на пороге новой пандемии: инфекционисты бьют тревогу из-за птичьего гриппа у пингвинов, верблюдов и людей

Птичий грипп / © Associated Press

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По миру распространяется птичий грипп, угрожающий эпидемией. По мнению инфекционистов, инфекция распространяется планетой и вполне может добиться масштабов пандемии.

Об этом пишет BBC.

Как отмечают инфекционисты, количество подтвержденных диагнозов всегда значительно ниже реального количества больных.

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Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N, который уже добрался до всех континентов, кроме Австралии. Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

В США, как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства, больные птичьим гриппом как на фермах, так и в дикой природе, есть во всех 50 американских штатах.

Вирус может эволюционировать

Инфекция из птицефабрик распространилась, и уже фиксируются случаи заражения стад молочных животных. Такие насчитали уже более 1000. Среди людей медики насчитали не менее 70 случаев заражения птичьим вирусом. Среди них один человек уже умер.

По словам эпидемиологии Кейтлин Риверс из университета Джонса Хопкинса (США), есть версия, что время, когда распространение вируса можно было остановить, уже упущено, из-за действий власти — сначала администрации Джо Байдена, а теперь и Дональда Трампа.

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В частности, речь идет также и о том, что в разных штатах США действуют разные правила на перевозку.

«Если мы дадим вирусу достаточно возможностей непрерывно эволюционировать, постепенно адаптируясь к заражению других млекопитающих, нынешняя вспышка инфекции среди животных в США может стать спусковым крючком новой пандемии. О том, что для человека H5N1 — вирус очень опасен, мы прекрасно знаем из истории», — говорит профессор медицины из Университета Торонто Камран Хан.

Может ли заразиться человек

По данным Всемирной организации по здравоохранению животных, в апреле 2025 года зафиксировали 59 вспышек птичьего гриппа среди домашних птиц, а также 44 вспышки среди других птиц и млекопитающих в Северной и Южной Америках, Азии и Европе.

С декабря 2024 г. также зафиксировали случаи заражения H5N1 у людей. Их зарегистрировали в США, Великобритании, Индии, Мексике, Камбодже и Вьетнаме. В течение десятилетий птичий грипп оставался вирусом, поражающим преимущественно птиц. Проблемы у людей он вызывал очень редко.

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Но теперь инфекция преодолевает межвидовые барьеры чаще, причем гораздо быстрее.

«С биологической точки зрения, эти огромные скачки через виды — это не просто переход от уток к голубям. Вероятность того, что вирус продолжит развиваться и станет угрозой для человека, растет с каждым днем», — говорит профессор Риверс.

Она предупреждает, что если вирус не локализовать, то может произойти «внезапное обновление штамма», и что чем дольше инфекция циркулирует, тем больше у нее путей для адаптации.

Существует ли вакцина

В мире существует вакцина от птичьего гриппа, но провести эффективную массовую вакцинацию птиц сложно. Как говорит доктор Мунир Икбал, руководитель группы по птичьему гриппу и болезни Ньюкасла в британском Институте Пирбрайта, вакцина быстро заканчивается, и некоторые фермы остаются вакцинированными только частично, что может привести к развитию у патогена устойчивости к птичьему иммунитету.

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«Во Франции, например, стали вакцинировать уток — и уровень заражений тут же сильно упал. Циркуляция вируса ослабела, но это действует на региональном уровне», — говорит он.

В ЕС разрабатывают рекомендации по поводу того, что каждая страна сможет проводить вакцинацию самостоятельно. Впрочем, даже вакцинированная птица может быть носителем инфекции и передать ее обратно дикой популяции птиц.

Недавно Министерство сельского хозяйства США согласовало разрешение на использование обновленной вакцины от H5N1 для защиты домашних птиц.

Вакцинация людей

В США в запасе несколько миллионов доз вакцины для человека от птичьего гриппа.

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Эти вакцины используют только в условиях повышенного риска, то есть они предназначены только для работников, которые находятся в тесном контакте с животными. Если этот вирус действительно приведет к пандемии, то этот штамм используют для разработки новой вакцины и ее массового производства», — объясняет доктор Хан.

Налаживание производства требует времени, но существующие запасы могут стать временным решением.

Напомним, в США в штате Луизиана от птичьего гриппа H5N1 скончался человек. Это первая зарегистрированная в стране смерть от этой болезни.