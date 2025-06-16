Ядерное оружие / © ТСН.ua

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Большинство стран, обладающих ядерным оружием, в 2024 году продолжали модернизировать свои арсеналы. Это существенно повышает риск новой гонки вооружений.

Об этом предупредили исследователи из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), пишет France 24.

Увеличение ядерных арсеналов

Согласно данным института, США и Россия, на которые приходится около 90% мировых запасов ядерного оружия, в прошлом году активно обновляли имеющиеся боезаряды и развертывали новейшие образцы ядерного оружия.

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Исторически после завершения холодной войны старые боеголовки демонтировались быстрее, чем появлялись новые, что в целом приводило к снижению количества ядерных боезарядов. Но SIPRI предостерегает: эта тенденция, вероятно, изменится в ближайшие годы.

«Мы уже видим, что количество оперативных ядерных боеголовок начинает расти», — заявил директор SIPRI Дан Смит.

Особенно выраженным этот рост является в Китае. По данным института, он обладает примерно 600 ядерными боеголовками, из которых 100 были добавлены в течение 2023-2024 годов.

«Китай стабильно наращивает свой ядерный потенциал», — отметил Смит, добавив, что через семь-восемь лет страна может достичь рубежа в 1 000 боеголовок.

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Хотя это значительно меньше, чем у США или России, Китай становится «значительно более мощным игроком» в сфере ядерной безопасности.

«Мир сталкивается с новыми угрозами в крайне нестабильный геополитический момент. Мы видим тревожные признаки новой ядерной гонки вооружений», — добавил Смит.

Программы модернизации ядерного оружия

По состоянию на январь 2025 года SIPRI насчитал всего 12 241 ядерную боеголовку в мире, из которых 9 614 находятся в составе потенциально готовых к применению арсеналов.

Институт отмечает, что США и Россия ведут масштабные программы по модернизации и замене своих ядерных боеприпасов.

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По оценкам экспертов, количество боеголовок в Великобритании в 2024 году не выросло. Однако после принятого в 2021 году решения об увеличении предельного уровня с 225 до 260 единиц, вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Франция также сохранила свое количество боеголовок на уровне около 290, но ее программа ядерной модернизации продвинулась вперед в 2024 году.

Индия и Пакистан в прошлом году продолжали разрабатывать новые системы доставки ядерного оружия. Индия сейчас имеет примерно 180 боеголовок, а ядерный арсенал Пакистана остается стабильным — около 170 единиц.

Сценарии конца света

SIPRI также отмечает, что ядерная программа Северной Кореи остается «центральной составляющей ее стратегии национальной безопасности». Оценивается, что КНДР имеет около 50 ядерных боеголовок, но обладает достаточным запасом оружейного материала, чтобы изготовить до 90.

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Израиль, который официально не признает наличия ядерного оружия, также, вероятно, модернизирует свой арсенал, который SIPRI оценивает в примерно 90 боеголовок на начало года.

В то же время Смит отмечает, что новые гонки вооружений не сводятся только к количеству боезарядов.

«Это будут высокотехнологичные гонки вооружений», — отмечает он.

Речь идет не только о размещении в космосе, но и о киберпространстве, ведь именно программное обеспечение, которое управляет ядерным оружием, станет одним из основных полей соревнования.

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Быстрое развитие искусственного интеллекта также начинает играть роль, по крайней мере в качестве вспомогательного инструмента.

«Следующим шагом может стать полная автоматизация. И это тот шаг, который никогда нельзя делать. Если угроза ядерной войны будет зависеть от решений искусственного интеллекта, это уже будет граница апокалипсиса«, — отметил Смит.

Напомним, в мае издание Newsweek сообщило, что журналисты получили планы секретных российских ядерных объектов. Они свидетельствуют, что Россия годами проводит масштабную модернизацию своей ракетно-ядерной инфраструктуры. Это усиливает реальность ядерной угрозы от Москвы.

В то же время в МАГАТЭ в мае проинформировали, что Иран увеличил запасы обогащенного урана: его достаточно для создания девяти ядерных бомб.

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Заметим, накануне директор Национальной разведки США Тулси Хаббард предостерегла мир от угрозы «ядерного Холокоста». Она раскритиковала политическую элиту, которая «разжигает напряженность между ядерными державами», и призвала граждан к активному сопротивлению.