Мир на пороге Третьей мировой: Иран атакует союзников НАТО, а Европа готовится к худшему

Станет ли война Трампа с Ираном началом Третьей мировой войны / © ТСН.ua

Война на Ближнем Востоке набирает обороты. Расширяя географию обстрелов, Иран заставляет европейские страны срочно усиливать оборону своих союзников в Средиземноморье и присоединяться к военной операции США.

После обстрелов Кипра и Турции ЕС разворачивает собственные военно-морские силы, пытаясь сдержать эскалацию и защитить границы блока. Кроме того, Европа уже готовит население к худшим сценариям, а Украина получает запрос на помощь в борьбе с иранскими технологиями.

Испания и Италия усиливают оборону Кипра

Испания и Италия усиливают оборону Кипра после атаки иранского дрона по британской военной базе. Как сообщили в Минобороны Испании, страна отправляет к берегам острова свой самый современный фрегат «Кристобаль Колон».

Корабль, оснащенный системой Aegis, будет обеспечивать воздушное прикрытие и поможет с возможной эвакуацией гражданских вместе с французским авианосцем «Шарль де Голль» и греческим флотом.

Италия также присоединяется к союзникам. Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто заявил о развертывании многопрофильных сил с системами ПВО для защиты от ракетных и дроновых атак в регионе.

Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто / © Associated Press

«Мы намерены развернуть на Ближнем Востоке многопрофильные силы с системами противовоздушной обороны против беспилотников и ракет», — говорится в заявлении министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Вместе с испанцами и французами, добавил он, страна окажет помощь Кипру.

Примечательно, что ранее Испания отказывалась вмешиваться в ситуацию. Ссылаясь на правительственные источники, издание ЕІ Pais в четверг сообщало, страна готова оказать военную поддержку Кипру только в случае атак со стороны Ирана и его ливанского союзника «Хезболлы».

Отказ Мадрида поддерживать войну США и Израиля против Тегерана, в частности запрет на использование баз в Морони и Роти, никоим образом не мешает помощи Кипра. Правительственные источники отмечают: это принципиально разные ситуации.

В первом случае речь идет о военной агрессии без четкой цели и правовых оснований, что только подрывает мировую безопасность. Зато защита Кипра — это акт солидарности внутри ЕС в ответ на внешнее нападение. Такая поддержка партнера, который к тому же сейчас председательствует в Евросоюзе, только укрепляет европейское единство, а не ослабляет международное право.

Ранее из-за отказа Испании в США разгорелся скандал: президент Дональд Трамп заявлял, что Штаты прекратят торговлю со страной.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Мы разорвем торговлю с Испанией, мы не хотим иметь никаких дел с Испанией», — сказал Трамп.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал операцию Соединенных Штатов Америки против Ирана, назвав ее нарушением международного права.

«Позицию правительства Испании можно подытожить словами: нет войне. Мы не будем соучастниками чего-то, что вредит миру и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из-за страха мести», — подчеркивал глава испанского правительства.

Франция и Греция отправились на помощь Кипру

Франция направит Кипру системы противоракетной и антидроновой обороны из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон лично сообщил кипрскому президенту Никосу Христодулидису, пишет Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направит Кипру системы противоракетной и антидроновой обороны / © Associated Press

В то же время президент Франции объявил о направлении авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море.

«Мы также должны заботиться о наших друзьях в регионе, об их безопасности и территориальной целостности. Поэтому мы будем принимать оборонительные и защитные меры. Это часть того, что значит быть надежным партнером и выполнять свои обязательства», — сказал Макрон.

В свою очередь Греция уже перебросила в Пафос четыре истребителя F-16 и два фрегата, один из которых оснащен системой РЭБ Кентаурос для борьбы с БПЛА.

Фрегат Кимон / © Associated Press

Также после атаки Ирана на Кипр, Лондон был вынужден пересмотреть свою позицию и присоединиться к оборонительным операциям США против иранских ракетных объектов.

Иран атаковал Турцию и Азербайджан

В среду, 4 марта, Турция сбила иранскую баллистическую ракету, летевшую через Ирак и Сирию. По сообщению турецкого Министерства обороны, цель перехватили силы НАТО в Восточном Средиземноморье.

Обломки, упавшие в провинции Хатай, оказались частями ракеты ПВО, «примененной при уничтожении угрозы в воздухе». Жертв или разрушений нет. В Анкаре отметили, что выступают за мир в регионе, но готовы решительно защищать свое пространство от любых нападений.

«Любые шаги, направленные на защиту нашей территории и воздушного пространства, будут сделаны решительно и без колебаний. Мы оставляем за собой право реагировать на любые враждебные действия против нашего государства», — заявили в Минобороны.

В Турции заявили о сбивании иранской баллистической ракеты

Однако Тегеран отрицает свою причастность к атаке на Турцию.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет соседней и дружественной страны, Турции, и отрицают любые запуски ракет в направлении территории этой страны», — говорилось в сообщении Генштаба вооруженных сил Ирана, которое цитируют иностранные СМИ.

Впоследствии, 5 марта, Иран атаковал Азербайджан. По свидетельствам очевидцев, иранский «Шахед» упал в районе аэропорта города Нахичевань.

Дата публикации 10:33, 05.03.26 Количество просмотров 205 Иранский "Шахед" атаковал Азербайджан

В МИД Азербайджана подтвердили атаку БПЛА и сообщили, что были ранены двое граждан.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены два мирных жителя. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе», — говорилось в сообщении.

Из-за иранских атак начались дискуссии о применении 5 статьи НАТО

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс осуждает действия Ирана и поддерживает Турцию на фоне ее обстрелов. Она подчеркнула, что система сдерживания НАТО, в частности противоракетная оборона, работает стабильно по всем направлениям.

В то же время глава Пентагона Пит Гегсет подтвердил, что США проинформированы об инциденте в Средиземноморье. По его словам, пока Вашингтон не видит оснований для применения 5-й статьи договора НАТО о коллективной обороне.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что оснований для применения 5-й статьи договора НАТО о коллективной обороне нет / © Associated Press

«Мы знаем об этом конкретном инциденте, хотя нет никаких оснований полагать, что он спровоцирует что-то подобное пятой статье», — заявил Пит Гегсет.

США попросили Украину помочь противодействовать «Шахедам» на Ближнем Востоке

По запросу Соединенных Штатов Америки украинские военные в ближайшее время могут присоединиться к военной операции на Ближнем Востоке.

По данным Reuters, речь идет о поддержке США в защите их военных баз и персонала в отдельных странах региона.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать надлежащую безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о помощи партнерам, которые помогают безопасности Украины / © Getty Images

«Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей», — отметил глава государства.

Однако в чем именно будет заключаться эта помощь, глава государства не рассказал. Однако в своем вечернем обращении 5 марта он отметил, что защищая страны от иранского режима, Украина добавляет себе возможности защиты.

По его словам, украинская сторона постоянно работает с партнерами по возможности добавить защиты тем странам, которые сейчас под ударами из Ирана.

Вашингтон не справляется с последствиями развязанной войны

Из-за затянувшейся военной операции против Ирана Военно-морские силы США столкнулись с серьезной нагрузкой, пишет Forbes. В Пентагоне заявляют, что ресурсы флота ограничены и развертывание дополнительных авианосцев может быть сложным.

Авианосцы стали для США критически важными мобильными базами, поскольку ряд стран Европы и Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство для их операций. Эксперты сообщают, что использование сразу двух кораблей позволяет вести боевые вылеты непрерывно: пока один работает, другой восстанавливает ресурсы.

Война в Иране / © Associated Press

Однако такая интенсивность истощает флот. ВМС США готовятся списать старый авианосец USS Nimitz, а ввод в строй нового USS John F. Kennedy задерживается. Это создает дефицит сил, который усугубляется усталостью экипажей.

Например, срок службы USS Gerald R. Ford уже продлили, что негативно повлияло на моральное состояние команды. Эксперты предупреждают: после завершения операции кораблям понадобится длительный ремонт, что может надолго вывести их из боевого дежурства.

Американский авианосец / © U.S. Navy

Кроме того, в администрации Трампа шокированы иранскими дронамии отмечают, что они представляют большую угрозу, чем ожидал Вашингтон.

По словам американских чиновников, противовоздушная оборона США не сможет перехватить их все.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наземного вторжения в Иран. По его словам, Иран «потерял все» поэтому в этом нет необходимости.

«Это (наземное вторжение — Ред.) пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли свой флот. Они потеряли все, что могли потерять», — сказал Трамп и подчеркнул, что американские военные имеют достаточно ресурсов для продолжения ударов.

Европа готовится к вероятной войне

На фоне войны в Иране и роста угрозы со стороны России страны Европы готовятся к возможным кризисам и даже войне. Европейская комиссия представила новую стратегию, которая призывает каждого гражданина быть готовым автономно выжить в течение первых 72 часов кризиса. В этот критический период жителям советуют полагаться на собственные запасы воды, пищи, медикаментов и иметь под рукой документы в водонепроницаемых чехлах.

В Германии власти опубликовали инструкции на случай войны, рекомендуя гражданам запасаться продуктами на 10 дней и выбирать для хранилища внутренние помещения домов или подвалы без окон.

Польша пошла еще дальше — в супермаркетах страны появились готовые эвакуационные рюкзаки с тактическим снаряжением. Кроме того, правительство уже привлекло военную авиацию для вывоза своих граждан с Ближнего Востока.

Швеция сосредоточилась на финансовой устойчивости, советуя жителям держать дома запас наличности минимум на неделю из-за риска кибератак на цифровые платежи. В то же время десять государств Северной Европы, Балтии и Центральной Европы объединили усилия для создания совместных планов эвакуации и транспортных коридоров.

В Минобороны Швеции подчеркивают, что опыт Украины показал важность временного перемещения гражданского населения во время войны.

