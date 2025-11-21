Мир на пороге ядерного противостояния: Forbes объяснил, чем все может закончиться

Мир сейчас ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо. / © Associated Press

Реклама

Геополитическое напряжение растет, ключевые государства пересматривают свои стратегические доктрины, а сигналы модернизации ядерных арсеналов становятся все отчетливее.

Об этом пишет Forbes.

В частности, Россия вернулась в ядерную риторику, и это означает повышенный риск именно ядерной эскалации.

Реклама

«Учитывая, что Кремль больше не отказывается от насильственных методов в своем намерении восстановить империю, Россия может изменить свое обоснование предпосылок для применения ядерного оружия», — пишут журналисты.

Эксперт Спенсер Уоррен предупреждает, что растущая агрессивность Москвы, в частности в контексте ее провокаций против стран НАТО, создает угрозу «горизонтальной эскалации» с западным миром.

«Россия явно преследует экспансионистские цели, эти цели могут также включать территорию в Балтии и Польше. Если Россия вторгнется в Балтику через 5 лет, это увеличит риск применения ядерного оружия», — считает эксперт.

Он также напомнил, что потенциал для ядерного конфликта присутствует в отношениях США с КНДР, Индии с Пакистаном и Израиля с Ираном, «если Иран возобновит свою программу, а затем фактически пересечет порог».

Реклама

Напомним, Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытание ядерного оружия после 33-летнего перерыва.

«Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил Министерству обороны начать испытание нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети TruthSocial 30 октября. Тогда же глава Белого дома отметил, что у США «больше ядерного оружия, чем любая другая страна».

Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или субкритические испытания, когда проверяются боеголовки, но без самого взрыва.

США не проводят полноценные испытания ядерного оружия от 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин подтвердил новый принцип, по которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности.