Мир на пороге ядерной катастрофы: в ВОЗ забили тревогу

Ядерная война / © Pixabay

Реклама

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что рассматривают самый плохой сценарий развития событий в войне между США, Израилем и Ираном — возможную ядерную катастрофу.

Об этом сообщила региональный директор ВОЗ для Восточного Средиземноморья Ханан Балхи, пишет Politico.

По ее словам, организация внимательно отслеживает последствия ударов по иранским ядерным объектам и готовится к любым угрозам.

Реклама

«Худший сценарий – это ядерная авария. И именно это нас больше всего беспокоит. Последствия могут быть катастрофическими для региона и мира и будут ощущаться десятилетиями», — отметила она.

В ВОЗ уточняют, что речь идет не только о возможном применении ядерного оружия, но и рисках ударов по ядерной инфраструктуре, которые могут привести к утечке радиации.

В настоящее время признаки радиоактивного загрязнения не зафиксированы. В то же время, в случае инцидента возможны серьезные последствия для здоровья: поражение легких и кожи, рост онкологических заболеваний, а также длительные психологические проблемы.

В ВОЗ напомнили о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, которая повлекла за собой многочисленные случаи рака и влияла на здоровье людей на протяжении десятилетий.

Реклама

На фоне эскалации конфликта организация проводит повторное обучение персонала по реагированию на ядерные инциденты и готовит рекомендации правительствам и населению.

Кроме этого, в ВОЗ отмечают гуманитарные последствия войны: удары по медицинской инфраструктуре, нехватка лекарств и рост числа жертв среди гражданского населения.

По данным организации, с начала боевых действий в конце февраля зафиксированы десятки атак на медиков и больницы, а сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В ВОЗ подчеркивают, что дальнейшая эскалация конфликта может иметь не только региональные, но и глобальные последствия для безопасности и здоровья людей.

Реклама

Напомним, в США растет беспокойство из-за возможных тайных ядерных испытаний Китая. Американские чиновники и разведка предполагают, что Пекин мог производить испытания ядерного оружия очень малой мощности, пытаясь скрыть их от международного мониторинга.