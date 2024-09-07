Мир находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны — руководители разведок США и Британии

Кроме того, угроза исходит и от Китая.

Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе. Это ставит под угрозу мировой порядок со времен Холодной войны.

Об этом говорится в статье главы МИ6 Ричарда Мура и руководителя ЦРУ Билла Бернса для Financial Times, передает Укринформ.

Отмечается, что главы разведок отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сталкиваются их страны.

"Мы продолжаем работать вместе, чтобы прервать безрассудную диверсионную кампанию по всей Европе, которую ведет российская разведка, и циничное использование ею технологий для распространения лжи и дезинформации с целью вбить клин между нами", — заявили главы МИ6 и ЦРУ.

Пока их сведения действуют вместе в противостоянии агрессии России и войне Путина против Украины.

" Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы будем и дальше помогать нашим храбрым, решительным партнерам по украинской разведке. Гордимся этим и восхищаемся устойчивостью, инновациями и рвением Украины ", — говорится .

В частности, война показала влияние технологий на поле боя.

"Война в Украине стала первой, на которой было соединено программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя, используя коммерческие и военные спутниковые снимки, беспилотники, кибервойны высокой и низкой сложности, социальные сети, разведданные из открытых источников, информационные операции, а также человеческую и радиотехническую разведку – с такой невероятной скоростью и в таких масштабах», – подчеркивается в статье.

Кроме России угроза исходит от Китая, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века", и возрождение ИГИЛ.

Ранее мы сообщали, что в РФ создали секретное спецподразделение для морских диверсий.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.