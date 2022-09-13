"Мир не должен наблюдать за этим безумием" – посольство о встрече Лаврова с лидером ХАМАС в Москве

Посольство осудило встречу Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханием в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Лишь страна, которая убивает тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", — говорится в сообщении посольства.

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В посольстве подчеркнули, что мир не должен сидеть, сложа руки, и наблюдать за этим безумием со стороны.

"Пора начать действовать, а не просто говорить", — говорят в посольстве.

Пропагандистские СМИ РФ сообщают, что Лавров с Ханием обсудили "развитие ситуации в Ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику".

К слову, в начале августа армия обороны Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.

Напомним, в прошлом году на территории палестинской автономии в городе Шхем был задержан лидер террористической организации ХАМАС. Он подозревается в причастности к деятельности террористической организации. Кроме того, он фигурирует в парламентском списке "Аль-Кудс", представляющем интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации.

Как сообщалось, в МИД также назвали "ничтожными" попытки РФ быть посредником в карабахском конфликте.

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