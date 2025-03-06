"Мир не может определяться только США и Россией": спецпредставитель Китая шокирован поведением Трампа

Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае "шокирован" отношением президента США Дональда Трампа к Европе. Он подчеркнул, что мир в Украине не может определяться только США и Россией.

Об этом сообщает SCMP.

"Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа реализует наглую и доминирующую политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно, — сказал он. — Я считаю, что европейские друзья должны задуматься над этим и сравнить политику администрации. мир, дружбу, добрую свободу и взаимовыгодное сотрудничество".

СМИ отмечает, что дипломат признал дискуссии между США и Россией, направленные на урегулирование войны. Однако он подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские страны.

"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными", — сказал он.

Лу Шае можно назвать скандальным дипломатом. В 2023-м он подверг сомнению суверенитет бывших советских республик, навлекая на себя резкую критику со стороны Украины, стран Балтии и ЕС. Кроме того, его, как посла во Франции, неоднократно вызывали в МИД страны из-за различных дипломатических инцидентов, в частности, дезинформации и провокативных высказываний.

Напомним, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер пять дней обсуждали, как изменить подход к Трампу после скандальной встречи в Овальном кабинете.

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