Мир не может себе позволить еще одну войну: генсек ООН об атаке на Израиль

Он призвал к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу атаки Ирана на Израиль, которая состоялась в ночь на 14 апреля.

Соответствующее заявление появилось на сайте ООН.

Он заявил, что решительно осуждает Иран за эту атаку, а также призвал к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака, совершенная сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", — заявил Гутерриш.

Кроме того, он заявил, что глубоко обеспокоен реальной опасностью разрушительной эскалации во всем регионе.

"Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание любых действий, которые могут привести к большим военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении генсека ООН.

Он добавил, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе Палата представителей США соберется и рассмотрит пакет помощи Израилю, это может быть тот же законопроект, содержащий помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

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