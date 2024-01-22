Мир, но на каких условиях: Фейгин объяснил, почему Трамп верит, что договорится с Путиным

Эксперт отметил, что в заявлениях Трампа отсутствует конкретика по условиям, на которых он планирует договориться с Путиным об окончании войны в Украине.

Дональд Трамп действительно верит, что с диктатором Путиным можно договориться о прекращении войны в Украине, потому что смотрит на эту проблему как бизнесмен, а не как политик.

Об этом заявил российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин, передает "Эспрессо".

"Во-первых сам Трамп, добавляет огня — заявил, что с Путиным договорился бы, что Путин нормальный чувак, по-бизнесовому его оценивает... То есть он продолжает, несмотря на ситуацию, публично озвучивать свое комплиментарное отношение к Путину. Он не пытается умалчивать это вопрос, избежать его во время предвыборной кампании – нет, он четко обозначает его", – отмечает Фейгин.

Эксперт обратил внимание, что в заявлениях Трампа отсутствует конкретика по условиям, на которых он планирует договориться с Путиным об окончании войны в Украине.

"Но на каких условиях – подарить 20%? А 80%? Ты согласился, хорошо, с Путиным договорился, предложил этот план Украине. А 80% остаются суверенными? Они идут в НАТО, в ЕС?"

Вот здесь, мне кажется, очень много иллюзий. Может быть, Трамп думает, что он просто распыляет: вот твоя часть доходов, вот моя. Он так думает, как девелопер, он не перестал быть им", — сказал Фейгин.

Эксперт рекомендует украинским властям требовать гарантии от республиканского истеблишмента, даже окружения Трампа, что принципиально стратегически ничего не изменится и Украину будут дальше поддерживать в войне с РФ.

Ранее сообщалось, что главный конкурент Трампа Рон Десантис вышел из президентской гонки США.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

Президент Зеленский в свою очередь ответил, представляет ли угрозу для Украины вероятная победа Трампа.