Мир охватила вспышка смертельной болезни: вирус Chikungunya косит тысячи людей

В мире растет количество случаев заражения опасным вирусом Chikungunya, который распространяется из-за укусов комаров и может вызывать боль в суставах годами. Эксперты предупреждают: эта «подлая» болезнь все активнее распространяется в Китае и фиксируется среди путешественников в Европе и США.

Об этом пишет The Mirror .

Больше всего пострадала китайская провинция Гуандун - в городах Фошань и Гуанчжоу уже зафиксировано около 10 тысяч больных. Ученые считают, что распространению способствовали сильные муссонные дожди и наводнения, создавшие идеальные условия для размножения комаров.

Chikungunya проявляется внезапной лихорадкой, отеком и болью в суставах, мышечными болями, тошнотой, сыпью и сильной усталостью. Симптомы часто путают с лихорадкой денге или вирусом Зика. В большинстве случаев болезнь проходит через 1–2 недели, однако до 12% пациентов страдают от боли в суставах даже в течение трех лет. У детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями болезнь может вызвать опасные осложнения, а в редких случаях — смерть.

В Великобритании за первое полугодие 2025 года зарегистрировали 73 случая заражения — это на 170% больше, чем в прошлом. Подавляющее большинство инфицированных вернулись из поездок в Шри-Ланку, Индию и Маврикий, где продолжаются местные вспышки. В США сообщили о 46 случаях среди путешественников. Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) уже выдали предупреждение второго уровня для провинции Гуандун.

Медики отмечают: вакцины существуют, но применяются только после оценки врача. Самая важная защита – избегать укусов комаров: пользоваться репеллентами, прикрывать кожу одеждой и спать под сетками, обработанными инсектицидом.

Напомним, в Украине распространяются два новых субварианта коронавируса – «Стратус» и «Нибсус». За прошедшую неделю зарегистрировано более трех с половиной тысяч случаев заболевания. Это втрое больше, чем за неделю до этого.

Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев не лечить коронавирус препаратом озельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).