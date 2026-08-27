Мир оказался за шаг от ядерной эскалации: что может защитить человечество

Ядерное оружие / © ТСН.ua

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Мир столкнулся с беспрецедентной ядерной угрозой на фоне крушения ключевых соглашений и модернизации арсеналов ведущих государств. Впрочем, надежным предохранителем против уничтожения планеты остаются механизмы международного права.

Об этом говорится в статье The Conversation.

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Сегодня девять государств с ядерным оружием совокупно владеют более чем 12 200 боеголовками. Их общая разрушительная мощность превышает эквивалент 145 тыс. бомб, сброшенных на Хиросиму. Приблизительно 9 000 боеголовок находятся на военной службе или уже развернуты.

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Особую обеспокоенность вызывают около 2 000 американских и российских боеголовок, которые находятся в чрезвычайно высокой боевой готовности. В случае решения о применении их можно запустить в течение времени, которое есть в распоряжении президентов обеих стран для принятия решения, — всего четыре-восемь минут, если государство будет считать обоснованно или ошибочно, что стало жертвой ядерной атаки.

Все 9 ядерных держав расширяют свои арсеналы ЯО

После завершения холодной войны США и Россия, на долю которых приходится около 90% мирового ядерного арсенала, значительно сократили свои боеголовки. Однако в настоящее время этот процесс фактически остановился. Все девять ядерных стран модернизируют либо расширяют свои арсеналы. Заметнее всего это проявляется в Китае: за несколько лет Пекин вдвое увеличил количество ядерных боеголовок — почти до 600 — одновременно расширил парк наземных и морских средств их доставки.

Дополнительные опасения связаны с тем, что многолетнее табу на использование ядерного оружия может постепенно терять силу. Президент России Владимир Путин все чаще упоминает о возможности его применения в связи с войной против Украины, используя риторику, которую мир не слышал с острейших периодов холодной войны. Некоторые государства уже рассматривают ядерное оружие, в частности, тактическое, не только как инструмент сдерживания, но и как потенциальное средство непосредственного ведения войны.

Соглашения прекращают действовать — ядерная угроза растет

Ключевые договоры о контроле над вооружениями, заключенные в прошлые десятилетия, в значительной степени утратили силу. По крайней мере, в отношениях между США и Россией они ранее запрещали отдельные виды вооружений, устанавливали ограничения на их развертывание и способствовали укреплению взаимного доверия благодаря механизмам прозрачности. Среди таких документов — Договор о противоракетной обороне и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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После завершения в феврале 2026 года действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START), подписанного в 2010 году, США и Россия впервые за более чем полвека оказались без каких-либо ограничений на свои ядерные силы.

В то же время, под угрозой оказались и важные многосторонние договоренности. США и Россия вышли из Договора об открытом небе. Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, несмотря на то, что его положения фактически продолжают соблюдаться, до сих пор не вступил в полную юридическую силу из-за отсутствия необходимых ратификаций. Особенно тревожны заявления президента США Дональда Трампа, который допускал возможность игнорирования предусмотренных договором запретов. Между тем, Договор о нераспространении ядерного оружия оказался в самом нестабильном положении за всю историю своего существования.

Сомнения относительно готовности Вашингтона выполнять свои обязательства по расширенному ядерному, а иногда и обычному, сдерживанию союзников повлекли за собой серьезные дискуссии в Южной Корее и даже в части японского общества и политических кругов по созданию собственного ядерного потенциала. Теперь подобные разговоры все чаще звучат и в Европе.

Система гарантий Международного агентства по атомной энергии продолжает работать относительно эффективно. Также функционируют и менее формализованные механизмы сдерживания, среди которых Группа ядерных поставщиков и Режим контроля за ракетными технологиями.

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Пожалуй, едва ли не единственным положительным моментом в сфере нераспространения ядерного оружия остается то, что соглашения о региональных зонах, свободные от такого вооружения, до сих пор сохраняют силу в Юго-Восточной Азии, где Китай наконец согласился присоединиться к соответствующему договору, а также в Южной части Тихого океана, Латинской Америке, Африке и Антарктике.

В то же время, вопрос ядерного разоружения в последние годы стал значительно сложнее. Одной из причин является распространение систем двойного назначения, прежде всего баллистических и крылатых ракет, способных доставлять как ядерные, так и обычные боеприпасы.

Дополнительные риски создают перспективы размещения вооружений в космосе, развитие гиперзвуковых систем, смертельных автономных вооружений, возможности кибервойны и все большее влияние искусственного интеллекта. По поводу большинства этих новых сфер многосторонние международные договоренности еще даже не сформированы на концептуальном уровне, не говоря уже о начале полноценных переговоров.

Почему международное право важно как никогда?

К потенциальной или фактической угрозе применения ядерного оружия может применяться более широкий спектр международного права, чем только специализированные ядерные договоры. Большинство таких соглашений сегодня уже не действуют или находятся под угрозой прекращения. В то же время существует большой комплекс других правовых норм, начиная с Устава ООН, регулирующих вопросы угрозы силой и ее применения, а также запрещающих трансграничную агрессию, за исключением случаев законной самообороны или действий, санкционированных Советом Безопасности ООН.

Большое значение имеет и Консультативное заключение Международного суда ООН от 1996 года. Суд постановил, что «угроза применения или применение ядерного оружия вообще противоречило бы нормам международного права, применяемым во время вооруженного конфликта, и, в частности, принципам и нормам гуманитарного права».

Отдельный большой пласт составляет международное гуманитарное право или право вооруженных конфликтов. Из-за его основополагающих требований относительно необходимости и пропорциональности оно имеет чрезвычайно важное значение и для проведения ядерных операций. Это касается, в частности, выбора целей и других составляющих NC3 — ядерного командования, управления и связи.

Некоторые ограничения могут вытекать и из международного права в области прав человека, особенно норм, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах. Кроме того, применимыми могут быть положения международного права, запрещающие безосновательное уничтожение природной среды.

Существует также развитая система международного уголовного права, которая включает вопросы геноцида, других преступлений против человечности и военных преступлений. Она создает дополнительные ограничения для отдельных лиц, принимающих решение о применении ядерного оружия и подпадающих под действие соответствующих норм.

Международное право находится под сильным давлением

Однако использование всего этого комплекса международного права, устанавливающего ограничения и имеющего критическое значение для предотвращения ядерного конфликта или хотя бы минимизации его катастрофических последствий, сегодня сталкивается с серьезной проблемой. Международное право оказалось под большим давлением, чем когда-либо при жизни нынешних поколений.

Среди многочисленных атак президента США Дональда Трампа на нравственные принципы международных отношений особенно показательно стало его интервью The New York Times в январе 2026 года. Тогда он заявил: «Мне не нужно международное право», а единственными ограничениями своей президентской власти назвал «мою собственную мораль, мой собственный разум».

Автор статьи отмечает, что, несмотря на всю мрачность ситуации, мир не может позволить себе отказаться от международного права. Напротив, каждый, кто ценит здравый смысл и порядочность, должен стремиться к его сохранению и усилению. Сегодня особенно важно подчеркивать практическую ценность международного права и помнить о той ключевой роли, которую оно уже играло, а также может и должно играть в дальнейшем в сдерживании применения ядерного оружия. Ведь ядерное оружие является самым неизбирательно негуманным видом вооружений, когда-либо созданным человечеством, и единственным, что в настоящее время представляет экзистенциальную угрозу жизни на планете.

Напомним, Часы Судного дня переведены на рекордные 85 секунд до полуночи из-за ослабления контроля над вооружениями и угрозы новой ядерной гонки. США и Россия впервые с 1972 года остались без действующих соглашений об ограничении стратегических вооружений по истечении срока действия договора New START, тогда как Китай активно наращивает свой арсенал более 600 боеголовок. На фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности, Япония и Южная Корея все чаще обсуждают возможность создания собственного ядерного оружия, что значительно повышает риски ошибок и неконтролируемой эскалации.

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