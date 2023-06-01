Мир осудил Гитлера, но не Сталина: евродепутат о причине войны России в Украине

Советские преступления "не были осуждены ни одним трибуналом".

Причиной войны России против Украины в том, что мир осудил лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, но не осудил действия диктатора Советского Союза Иосифа Сталина.

Такое мнение в интервью Главкому заявила депутат Европарламента и эксминистер обороны Литвы Раса Юкнявичене.

"Когда говорят, что Путин похож на Гитлера, это, безусловно, да. Но все забывают, что сделало Россию такой. А это сталинизм, они (РФ – Ред.) возвращаются к сталинизму. Сталин для них – герой", — выразилась она. .

По ее словам, советские преступления "не были осуждены ни одним трибуналом". Именно поэтому политика вместе с командой работает над тем, чтобы международное сообщество признало одинаковыми нацистскую и коммунистическую идеологии. Ведь "открыть россиянам глаза" на войну, которую ведет путинский режим, нужен "суд и доступная информация о случившемся, чтобы россияне это поняли".

В качестве примера она сказала о Германии, в которой после поражения гитлеровского режима "денацификация продолжалась из года в год": "Сейчас Германия стала демократическим государством", — высказалась она.

Как сообщалось, бывший госсекретарь США (1973-1977), политолог, один из самых влиятельных геостратегов Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что человечество находится на пороге Третьей мировой войны.

Читайте также: