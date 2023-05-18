Мир от Папы Римского: в Ватикане утверждают о готовности Москвы и Киева принять посланцев Святого престола

О достигнутой договоренности с Путиным и Зеленским провести переговоры с представителями Ватикана сообщает информированный блоггер.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава государства-агрессорки Владимир Путин якобы отдельно согласились на переговоры со специальными представителями Папы Римского Франциска для обсуждения и достижения перемирия.

Об этом сообщили в четверг, 18 мая, в блоге Il Sismografo о католических новостях, связанных с Ватиканом.

"Предыдущие вопросы очень сложны, и пока прогресс выглядит очень ограниченным", — осторожно отметил автор публикации.

Предполагается, что в Москву отправится архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев – кардинал Маттео Мария Дзуппи. Однако имена спецпосланников не окончательны, потому что еще нужно их согласие.

В публикации утверждается, что вероятные визиты в Киев и Москву представителей Ватикана являются продолжением объявленной Папой Франциском мирной миссии.

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В то же время в блоге упомянуты вчерашние слова Государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролин, который, выступая на саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике, сказал: "Вместе с Папой Франциском мы должны спросить вместе с Украиной, как создать мир: мы не можем пассивно мириться с тем, что в этой стране идет захватническая война. Украинский народ гибнет и страдает. Пора выступить с инициативами по созданию справедливого мира в Украине и во всех так называемых серых зонах Европы. Я гарантирую вам, что Святой Престол продолжит свою роль”.

По словам автора, такая позиция новая и актуальная, которая меняет точку зрения Ватикана на конфликт в Украине.

Как известно, редакционным директором блога Il Sismografo является чилийский экспатриант и ветеран-репортер "Радио Ватикана" Луис Бадилла. В молодости он поддерживал чилийского президента левых взглядов Сальваторе Альенде. В 2009 году Бадилла открыл свой веб-сайт, на котором публикует новости, связанные с Ватиканом и Папой Римским.

Официально о визите спецпосланников Папы Римского Франциска в Москву и Киев в Ватикане не сообщают.

Напомним, в конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан якобы участвует в миротворческой миссии.

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