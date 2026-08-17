Мир переходит к новой опасной эре "ядерной гонки": кто и как меняет подходы— WP

Ключевые страны пересматривают ядерные подходы / © Associated Press

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Рост опасений по поводу надежности гарантий безопасности США заставляет Южную Корею и Японию открыто рассматривать создание собственного ядерного оружия. На фоне усиления давления КНР и КНДР, это может изменить баланс сдерживаний в мире.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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«Часы Судного дня» сейчас показывают 85 секунд до полуночи — это самая близкая к символическому апокалипсису отметка за всю историю.

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«Сорок лет назад, в октябре, президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев были вплотную к договоренности о полном уничтожении всего ядерного оружия. Это окно возможностей давно закрылось. Но постепенные шаги все еще могут повернуть стрелки Часов Судного дня назад», — говорится в материале.

Журналисты пишут, что США и Россия, на которые приходится около 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года остались без действующего договора об ограничении стратегических вооружений. В феврале завершился срок действия New START, подписанного в 2010 году и продленного в 2021 году. Дональд Трамп заявлял о намерении заключить новое соглашение.

В то же время, старая система двустороннего контроля уже недостаточно для многополярного мира. Китай, имеющий 600 ядерных боеголовок, быстро наращивает арсенал и не соглашается на переговоры с США и Россией, а у КНДР уже 50+ боеголовок и материалы на производство новых.

Сторонники так называемого ядерного оптимизма считают, что появление собственного ядерного потенциала в Южной Корее и Японии могло бы создать баланс с Китаем и Северной Кореей. По их мнению, ядерное сдерживание в прошлом помогало предотвращать масштабные войны.

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Однако противники такого подхода предупреждают: чем больше государств будут иметь ядерное оружие, тем выше риск ошибки, неправильного расчета или случайной эскалации.

Особенно опасны короткие временные промежутки для принятия решений. Баллистическая ракета из Северной Кореи или Китая может достичь Вашингтона примерно за 30 минут, тогда как Сеул или Токио могут оказаться под ударом менее чем за 15 минут.

Ядерная гонка — что известно

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали конфиденциальные переговоры по ядерному сдерживанию Европы.

Ранее США обнародовали новые данные о подозрительном взрыве на китайском полигоне Лоп-Нор. В Вашингтоне считают, что это могло быть ядерное испытание.

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Кроме того, по данным западных источников, Россия якобы опрокидывает ядерные возможности ближе к границам Евросоюза через Беларусь. Лидер белорусской оппозиции призвала Запад уделить больше внимания ситуации в стране.

Также узнайте, какие страны имеют самые большие арсеналы, кто наращивает боеголовки и как меняется мировая ядерная карта.

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