Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для завершения российско-украинской войны необходимо, чтобы другие великие государства принудили Россию и Украину к мирным переговорам.

Об этом сообщает Telex со ссылкой на выступление Орбана на антивоенном митинге цифровых общественных кругов в Дьере.

По словам венгерского премьера, у ЕС есть рычаги влияния, чтобы мотивировать Украину, поскольку без европейских денег такого государства уже «не существовало бы». В то же время, Орбан считает, что время играет в пользу Кремля, поэтому желательно заключить мир, прежде чем Россия оккупирует всю территорию Украины.

Почему время на стороне России

Виктор Орбан подробно остановился на теме войны России против Украины. Он выразил мнение, что обе противоборствующие стороны - и Россия, и Украина - пока не хотят мира. Учитывая это, он считает, что именно внешние силы должны повлиять на ход событий.

Венгерский премьер-министр заявил, что у Евросоюза есть инструменты, чтобы «мотивировать» Украину двигаться в этом направлении. Он заверил, что Украина не могла бы существовать без поддержки Европейского Союза.

В то же время Орбан отметил, что крупные западные страны не могут найти инструмент, чтобы повлиять на Россию, которая, по его мнению, «хочет оккупировать всю Украину». Премьер-министр Венгрии подытожил, что «время на стороне россиян» и было бы лучше заключить мир, прежде чем Россия захватит всю территорию Украины.

Беспокойство Орбана

Виктор Орбан также заявил, что Европа уже стоит на пороге глобального вооруженного конфликта, и политики должны повышать свой голос, поскольку некоторые европейские лидеры, по его мнению, могут «поколебаться и втянуться в войну».

Он подчеркнул, что самый важный вопрос для него — смогут ли венгры остаться в стороне от этого конфликта. По мнению Орбана, все, что он сделал за 15 лет своего непрерывного премьерства с 2010 года, дает Венгрии шанс избежать вовлечения в войну.

Напомним, в ЕС формируют «антиукраинский» альянс , чтобы блокировать помощь Киеву. Это может серьезно усложнить предстоящие усилия Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины.