Мир приближается к опасной реальности: предупреждение от СНБО

Война в Украине / © Associated Press

Ключевые тенденции современных конфликтов указывают: мир постепенно приближается к ситуации, когда придется готовы вести сразу две масштабные войны.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, война России против Украины и обострение на Ближнем Востоке уже очертили несколько главных трендов, определяющих глобальную безопасность в ближайшие десятилетия.

Формирование новой "оси"

Китай, Россия, Иран и Северная Корея постепенно усугубляют сотрудничество, к ним присоединяются и некоторые страны Глобального Юга. Это еще не классический военный блок, однако уровень координации может возрасти в зависимости от производства оружия и совместных учений.

"Фактически война России против Украины может закончиться, если Китай захочет ее остановить. Но без Китая Запада не хватает быстрых инструментов для давления на Кремль", - подчеркнул Коваленко.

Выносливость общества – ключевой фактор

Украина и Израиль доказали, что мобилизация населения, устойчивая энергосистема, собственное производство дронов и эффективная информационная борьба становятся основными элементами безопасности. Москва же пытается дестабилизировать Европу из-за диверсий, дезинформации и атаки на инфраструктуру.

Технологическая революция

Массовое применение дронов коренным образом изменяет поле боя. Только в Черном море Россия уже потеряла более 30% своего флота из-за беспилотных атак.

Следующий этап – использование искусственного интеллекта для распознавания целей, планирования ударов и управления ударными и перехватывающими дронами.

Новые домены войны

Космос и киберпространство вышли на первый план. Уже более 10 000 спутников влияют на баланс сил, а кибератаки могут стать не менее разрушительными, чем ракетные удары, парализуя критическую инфраструктуру.

Риск двух фронтов

Мир должен учитывать сценарии одновременных конфликтов. В частности, обострение в Тайваньском проливе может спровоцировать Кремль активизировать наступление в Балтии. Координация Москвы, Тегерана и Пхеньяна способна создать мультифронтовый вызов НАТО и союзникам в Азии.

"Будущее войны - это не отдельные кампании, а комплексные столкновения, где промышленность, общественная устойчивость, технологии и международные союзы будут определять не только победителя, но и архитектуру глобальной безопасности", - подытожил Коваленко.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что мир находится в состоянии повышенной опасности, однако полномасштабного мирового конфликта не предвидится.