Мир с гарантиями безопасности: Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих"

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Длительный мир в Украине должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности, которые вскоре будут обсуждаться с США и государствами, входящими в так называемую коалицию желающих.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей заметке в сети Х.

Французский лидер приветствовал готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад в гарантии безопасности Украины.

«Мы будем работать над этим с ними [Соединенными Штатами] и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса», — написал он.

Макрон отметил, что при заключении соглашений с Кремлем следует «извлечь уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства».

Французский президент подчеркнул важность продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война, и пока не будет установлен прочный и длительный мир, уважающий права Украины.

При этом он заверил, что Франция остается твердо стоять на стороне Украины.

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на администрацию президента Франции, Эммануэль Макрон в воскресенье, 17 августа, проведет онлайн-встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее издание CNN сообщило, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими партнерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.

Напомним, по информации Politico, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.