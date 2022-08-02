Мир стоит перед выбором между автократией и демократией: громкое заявление Пелоси по прибытии на Тайвань

Пелоси подчеркнула, что солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня "важна сегодня, как никогда".

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая отомстить за визит.

Пелоси и сопровождавшая ее делегация Конгресса заявили, что этот визит свидетельствует о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня". Об этом сообщает CNN.

"Наши разговоры с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении поддержки нашего партнера и на продвижении наших общих интересов, в частности, продвижении свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона", — говорится в заявлении спикера Палаты представителей.

Пелоси подчеркнула, что солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня "важна сегодня, как никогда, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией".

В то же время она заверила, что визит "никаким образом не противоречит предыдущей политике Соединенных Штатов, которые руководствуются Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями".

В свою очередь Китай, считающий Тайвань своей территорией, неоднократно предупреждал о мести в случае визита Пелоси, заявляя, что его военные "не будут сидеть сложа руки".

Еще до того, как Пелоси покинула взлетно-посадочную полосу, Министерство иностранных дел Китая опубликовало резкое заявление: "Китай решительно выступает против сепаратистских шагов по "независимости Тайваня" и вмешательству внешних сил", — заявил представитель министерства Хуа Чуньин.

Он призвал Вашингтон "отказаться от каких-либо попыток разыграть карту Тайваня". Представитель МИД КНР добавил, что визит Пелоси в Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

По его словам, визит Пелоси "подрывает мир и стабильность в регионе и посылает неверные сигналы сепаратистским силам". Китай в ответ на визит Пелоси обещает "принять все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности".

"Эти движения, как игра с огнем, чрезвычайно опасны. Кто играет с огнем, от него погибнет", - сказано в заявлении.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.

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