Мир страдает от экстремальных погодных и климатических явлений – Всемирная метеорологическая организация

Глава секретаря Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Петтери Таалас заявил, что население во всем мире продолжает страдать от экстремальных погодных и климатических явлений.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление организации.

.«В то время, как выбросы парниковых газов продолжают расти, а климат продолжает изменяться, население во всем мире продолжает серьезно страдать от экстремальных погодных и климатических явлений», – добавил Таалас.

В 2022 году изменение климата продолжило прогрессировать. Засухи, наводнения и жара повлияли на общины на всех континентах и принесли значительный ущерб. Антарктический морской лед упал до самого низкого уровня за всю историю, а таяние некоторых европейских ледников было слишком быстрым.

Погодные изменения повлияли на десятки миллионов людей, повлекли отсутствие продовольственной безопасности, ускорили массовую миграцию и нанесли ущерб на миллиарды долларов.

Масштабные климатические изменения связаны с рекордными уровнями парниковых газов, а 2015-2022 годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Таяние ледников и повышение уровня моря в 2022 году снова достигло рекордных значений, и эти процессы будут продолжаться в течение тысяч лет.

«Инициатива ООН «Ранние предупреждения для всех» призвана восполнить действующий пробел в возможностях, чтобы гарантировать, что каждый человек на земле будет охвачен службами раннего предупреждения», – резюмировал он.

Напомним, что в NASA тоже заявили, что человечество ждут новые более мощные природные катаклизмы.

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